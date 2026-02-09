'Миру нет альтернативы': Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Он подчеркнул: нет альтернативы безопасности, миру и восстановлению нашего государства после войны.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 9 февраля. Глава государства подчеркнул: в Европе уже не осталось стран, которые не знают, что такое российское вмешательство и какими могут быть российские операции по дестабилизации.

"Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны. Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира", – отметил гарант.

Президент анонсировал на этой неделе значительные международные мероприятия – оборонные и безопасностные. Он заверил, что в Европе и Америке наша позиция будет представлена достаточно.

По словам Зеленского, сейчас фактически каждый день наша переговорная группа работает по тем документам и предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах.

"И главное, чтобы партнеры были настроены так же, как и мы в Украине: мир нужен, и надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет воспользоваться импульсом в переговорах при посредничестве Вашингтона и ускорить дипломатический процесс, направленный на завершение российско-украинской войны. Многие вопросы уже обсуждены, однако согласия по наиболее спорным еще нет – эти дискуссии следует вести на уровне лидеров.

