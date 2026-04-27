Три фактора: Залужный рассказал, какой видит победу Украины в войне с Россией

Первым "индикатором" победы в войне для украинцев станет ощущение абсолютной безопасности и осознание, что боевые действия через несколько лет не начнутся снова. Также победа должна дать толчок для развития страны, в том числе и экономического.

Также важно, чтобы была восстановлена и территориальная целостность государства, и справедливость. Такой видит победу экс-глава Вооруженных сил, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, своим видением он поделился со студентами Киевской школы государственного управления им. Ныжного.

Какой Залужный видит победу Украины в войне

По словам экс-главкома ВСУ, для него победа базируется на трех фундаментальных ощущениях

Первое из них – это абсолютная безопасность. Залужный говорит, что хочет почувствовать себя в безопасности уже через 16-17 минут после объявления победы – и при этом четко знать, что его внукам больше не придется воевать.

Второе – ощущение неограниченных перспектив для развития страны и каждой отдельной семьи. Дипломат убежден: Украина, которая заплатила за свою свободу невероятно высокую цену, должна получить шанс на мощный экономический рост.

"Я хочу получить ощущение того, что моя страна, мои дети, моя семья имеют неограниченные перспективы для развития. Это о том, что эта страна, обессиленная войной, получила перспективу через привлечение долгосрочных программ и средств", – объяснил свое мнение Залужный.

Важным для завершения войны был, есть и будет также вопрос территориальной целостности нашего государства, считает экс-глава ВСУ. Чтобы объяснить свое мнение, он привел аналогию с собственным домом и соседом захватчиком.

"Если выяснится, что в этом моем доме кусок моего огорода или мой сарай заберет мой сосед, единственное, что я сделаю, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет себе и сарай, и этот огород", – метафорически сформулировал Залужный свое убеждение в том, что вопрос отобранных врагом территорий не будет окончательно закрыт до восстановления справедливости.

И следующие поколения украинцев, по его мнению, должны это помнить и делать все для восстановления справедливости до тех пор, пока Украина не вернет украденное.

Залужный убежден, что именно сочетание ощущения полной физической безопасности, экономического процветания и восстановления территориальной справедливости и составит ту победу, которую заслуживает украинский народ.

