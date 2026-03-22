Залужный указал на ключевую общую черту войны в Украине и на Ближнем Востоке

Валерий Залужный заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке имеют общую природу – отсутствие своевременных решений на глобальном уровне. Это уже привело к разбалансировке системы международной безопасности.

Видео дня

И сейчас грозит дальнейшим масштабированием конфликтов в мире. Об этом он рассказал для медиа.

"Длительная война в центре Европы, которая фактически продолжается уже более десятилетия, воспринималась частью международного сообщества как нечто, что можно "осторожно обойти", не принимая решительных шагов. В то же время нынешний конфликт на Ближнем Востоке он называет самым интенсивным в регионе в XXI веке по масштабам ударов и количеству вовлеченных сторон", – подчеркнул Залужный.

Ключевой общей чертой обеих войн является отсутствие политической воли, ответственности и смелости принимать глобальные решения – или же отсутствие субъектов, способных это сделать.

Залужный также критикует международные площадки, в частности Мюнхенскую конференцию по безопасности и Всемирный экономический форум в Давосе, которые все больше превращаются в дискуссионные платформы без реальных решений в сфере безопасности.

Неспособность остановить российско-украинскую войну глобальными инструментами уже привела к разрушению международного права как на формальном, так и на фактическом уровне. Это, в свою очередь, создает предпосылки для новых конфликтов в других регионах мира.

Залужный предостерегает, что история неоднократно демонстрировала: затягивание с решениями и надежда на "случай" только способствуют расширению войн и увеличению количества жертв.

Ситуація на Ближньому Сході загострюється, і її наслідки можуть відчутно вплинути на Україну. Нападения Ирана на энергетическую инфраструктуру Катара углубляют хаос в регионе и нарушают поставки нефти, газа и удобрений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!