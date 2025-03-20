"Трамп знает, что Крым – украинский": Зеленский сказал, обсуждал ли с Трампом возвращение полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский не разговаривал с Дональдом Трампом о Крыме во время состоявшегося 19 марта телефонного разговора. В то же время, он отметил, что американский политик знает о принадлежности полуострова Украине.

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Об этом глава государства сообщил 20 марта во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Зеленский отметил, что ранее обсуждал с Трампом данную тему во время встречи в сентябре в Нью-Йорке.

"Не поднимал этот вопрос. Мы когда-то говорили с ним о Крыме, еще в сентябре в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит и почему украинцы так любят... Потому что он слышал, что украинцы очень любят Крым и т.д. Мы просто об этом говорили", – отметил президент.

По его словам, Трамп тогда интересовался, почему Крым так важен для украинцев. Зеленский пояснил ему, что полуостров имеет уникальную природу, является неотъемлемой частью Украины и был популярен среди туристов.

"Я ему сказал, что это уникальная природа, это наша неотъемлемая часть, это наш украинский полуостров, – сказал он. – Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Вода, логистика".

Президент подчеркнул, что до оккупации ежегодно полуостров Крым посещали около трех миллионов туристов, из которых 2,8 миллиона – именно украинцы. После захвата полуострова туристическая индустрия пришла в упадок, а вместе с ней и экономика региона.

"Самое главное для туризма? Что самое главное для туризма? А Крым это уникальная природа прежде всего. Это море, природа... Это туризм... Что самое главное для туризма? Все вам скажут – туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым приезжали летом 3 миллиона туристов. 2 млн 800 тысяч – украинцы. Это ответ. Можно что хочешь сделать: пятизвездочные отели, много разных построек, но вы не завезете туда миллионы туристов. Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров. И с чем ничего никто не сделает. Там сейчас у людей нет заработных плат… Там ничего нет… Просто умирает вся эта природа", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского лидера, она была "очень хорошей".

В Белом доме рассказали, что Трамп во время разговора с Зеленским предложил Украине передать в собственность США украинские электростанции, чтобы лучше защитить их.

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