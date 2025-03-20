'США сконцентрированы на мирном урегулировании': у Трампа заявили об изменении приоритетов касательно соглашения об ископаемых

В Белом доме сообщили, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых "остается в планах". Однако сейчас команда американского президента Дональда Трампа сосредоточена на мирном урегулировании российско-украинской войны, в том числе на прекращении огня.

Видео дня

Об этом во время брифинга в среду, 19 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Так она ответила на вопрос о том, на каком этапе находится соглашение США и Украины о редкоземельных металлах.

"Соглашение с Украиной о полезных ископаемых "остается в планах", но США сконцентрированы на мирном урегулировании", – сказала Ливитт.

Она также рассказала, что Трамп во время разговора с президентом Владимиром Зеленским предложил Украине передать в собственность США украинские электростанции, чтобы лучше защитить их. По словам спикера, лидеры обсуждали вопросы обеспечения электроэнергией Украины и ее атомных электростанций.

"Он (Трамп – Ред.) сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность этих станций стала бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты уже завершили переговоры по соглашению о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых. Никакие изменения с момента предыдущих переговоров в документ не вносились. Сейчас соглашение ожидает подписания.

Президент Владимир Зеленский по этому поводу отмечал, что сначала будет подписано рамочное соглашение, устанавливающее основные принципы сотрудничества между странами. Следующим этапом является разработка более детального соглашения, которое будет содержать конкретные цифры и проценты, после чего документ будет подан на ратификацию в украинский парламент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!