Трамп заявил, что "не очень много знает" о похищении россиянами украинских детей, но может поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не владеет подробной информацией о похищении тысяч украинских детей россиянами во время полномасштабной войны в Украине. Однако он верит, что сможет повлиять на диктатора Владимира Путина для их возвращения.

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При этом он подчеркнул, что ситуация "достаточно сложная". Об этом Трамп рассказал в интервью ведущему Fox News Radio Брайану Килмиду, пишет New York Post.

"Я верю, что смогу, да. Я не очень многое об этом знал", — сказал американский президент, добавив, что услышал лишь накануне об этой проблеме.

Согласно данным организации "Разом для України", с 2022 года российские военные вывезли 19 546 украинских детей на территорию РФ.

В 2023 году Комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине подтвердила, что депортированных детей преимущественно вывозят с оккупированных территорий на востоке Украины, перемещая ближе к центру РФ и лишая связи с родными.

Некоторым детям насильственно предоставляют российское гражданство и передают на воспитание в приемные семьи, в то время как другие сталкиваются с жестоким обращением, в том числе избиением и унижением достоинства. ООН официально признала эти действия военным преступлением и призвала Кремль прекратить незаконную депортацию, освободить всех украинских депортированных и задержанных.

"Торговля украинскими детьми со стороны России не должна оставлять никаких сомнений: это вторжение не имеет ничего общего с НАТО, а связано только с уничтожением украинской идентичности", – сказал директор по адвокации Razom for Ukraine Николай Мурский.

Трамп похвалил Путина при желании найти "мир"

Трамп также высказался о перспективах мирного урегулирования войны, похвалив Путина за якобы желание найти компромисс. В то же время он подверг жесткой критике Зеленского и назвал "диктатором", обвинив его в плохих переговорах, нежелании проводить выборы во время войны и потому, что этой войны вообще не должно было быть.

Украинский лидер сказал, что Трамп живет в "пространстве дезинформации".

"Когда Зеленский сказал, о его не пригласили на встречу, я имею в виду, это не было приоритетом, потому что он так плохо работал в переговорах", — ответил Трамп на вопрос журналиста во время обсуждения переговоров с Саудовской Аравией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, недавно назвал диктатором украинского лидера Владимира Зеленского, не захотел окрестить также руководителя страны-агрессора РФ. Он не захотел отвечать на вопрос о том, считает ли Владимира Путина диктатором.

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