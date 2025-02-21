'Этой войны не должно было быть': Трамп признал, что Россия напала на Украину, но обвинил в этом Байдена и Зеленского

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает РФ ответственной за вторжение в Украину. В то же время он обвинил в войне президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, поскольку они якобы "говорили не о том", а РФ якобы было "так легко отговорить".

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Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью на радиошоу Брайана Килмида утром 21 февраля. Он, в частности, сказал, что президент Украины якобы "очень усложняет заключение соглашений", поэтому Трамп "не думает, что Зеленскому обязательно быть на встречах".

По его словам, украинский лидер якобы "плохо работал на переговорах".

"Я не думаю, что ему (Зеленскому. – Ред.) очень важно быть на встречах… Это не было приоритетом, потому что он так плохо работал на переговорах до сих пор. Во-первых, не должно было быть войны, а если это произошло, ее следовало решить и урегулировать немедленно. Это могло быть сделано", – заявил он.

Он также заявил, что поездка министра финансов США Скотта Бессента в Киев была "бесполезной", когда Зеленский отказался подписать соглашение о полезных ископаемых.

Трамп также снова повторил тезис о том, что можно было предотвратить вторжение России:

"Вы знаете, каждый раз, когда я говорю: о, это не вина России, меня всегда критикуют фейковые новости. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то гораздо больше и сильнее, что плохо делать, и вы не должны этого делать. Но Россию можно было так просто отговорить от этого. Никогда не должно быть войны, и все эти мертвые люди не должны быть мертвыми, и все эти города не должны быть разрушены сейчас".

Американский президент в то же время подтвердил, что именно РФ напала на Украину и он считает, что она несет ответственность за войну.

"Россия напала. Но для них не было причин для нападения... Этой войны никогда не должно было быть", – сказал он.

При этом Трамп вновь выразил уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет добиться мирного соглашения:

"Путин хочет заключить соглашение. И он не обязан заключать соглашение, потому что, если бы он захотел, он получил бы всю страну. Я не пытаюсь сделать Путина приятнее или лучше. Я просто говорю вам тот факт, что войны не должно было быть".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля в Украину прибыл министр финансов США Скотт Бессент с черновиками соглашения между Украиной и США по добыче редкоземельных металлов, однако Зеленский не поддержал ее, поскольку она не содержала гарантий безопасности для Украины.

По данным The Telegraph, проект соглашения выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти, газу и в целом более широкой ресурсной базе.

В Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписывать соглашение. Такое решение украинской стороны назвали "недальновидным".

Накануне СМИ сообщили, что администрация США передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых. В офисе президента Украины говорят, что работа над соглашением продолжается.

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