Трамп отказался называть Путина диктатором: что сказал президент США

Президент США Дональд Трамп, который недавно назвал диктатором украинского лидера Владимира Зеленского, не захотел окрестить так же руководителя страны-агрессора РФ. Он не захотел отвечать на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина диктатором.

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Об этом 21 февраля сообщил корреспондент France 24 Фрейзер Джексон. По его словам, американский президент уклонился от вопроса его коллеги.

"На прямой вопрос моего коллеги Дэнни Кэмпа, считает ли он Путина диктатором, Трамп уклонился и сказал: "Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться, потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей", – написал журналист.

Трамп добавил, что якобы видел спутниковые снимки, демонстрирующие, что "на поле боя еженедельно умирают тысячи военных". Также он заявил, что "хочет видеть прекращение огня и хочет видеть заключение соглашения".

Кроме того, президент США анонсировал новый раунд переговоров между Вашингтоном и Москвой в Саудовской Аравии. Он стартует во вторник, 25 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов" и призвал его действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

На это отреагировали мировые лидеры и политики в Соединенных Штатах. Они поддержали президента Украины Владимира Зеленского на фоне агрессивной риторики Трампа.

Опрос показал, что почти вдвое больше американцев считают диктатором именно президента США Дональда Трампа по сравнению с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. А прореспубликанское издание The New York Post обратилось к Трампу с открытым письмом, в котором говорится, что это глава РФ Владимир Путин является диктатором, который убивал своих политических оппонентов по всему миру.

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