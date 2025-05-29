'Трамп вернул Путина в большую игру': Фурса назвал один шаг, которым США могут сделать крутой разворот и уничтожить мечты РФ

Подыгрывание России от президента США Дональда Трампа вернуло Владимира Путина в "большую игру", дало россиянам и их экономике, приспешникам диктатора и самому диктатору "надежду и веру". Однако введение Вашингтоном санкций – даже символических – было бы сигналом, что эти мечты не сбываются.

Видео дня

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он не берется прогнозировать, может ли американский глава утвердить новые экономические ограничения против Кремля, ведь действия Трампа крайне сложно понять.

Фурса даже пошутил, что президент США может ввести санкции против Украины. "Этот Дональд Трамп – он абсолютно непредсказуем", – подчеркнул он.

В то же время Фурса уверен, что американские сенаторы и конгрессмены не способны принять новый санкционный пакет в отношении РФ без одобрения главы государства.

"Это не пройдет никогда без желания Трампа, и это не пройдет в том виде, в котором мы сейчас говорим. Никто не будет никакие 500% пошлины вводить. Это просто невозможно. Только что Дональд Трамп уже поигрался во все эти торговые войны и сдал назад везде", – сказал эксперт.

Отметим, что 28 мая Федеральный суд международной торговли США заблокировал большинство пошлин Трампа, признав, что он превысил свои полномочия.

Фурса указал на то, что у президента Соединенных Штатов начинает появляться "имидж слабака, который постоянно сдает назад". Поэтому готовящийся в Конгрессе законопроект "адских" санкций против агрессора не заработает в том виде, в котором он есть сейчас.

"Будет ли Трамп вводить хоть какие-то санкции? Опять же, это вопрос. Хотелось бы, по крайней мере, даже символических санкций... [27 мая] у него был пост – первый пост за всю историю Трампа, наверное, полностью правдивый, – где он говорил, что он очень-очень помог России, очень помог Путину и спас Россию от многих вещей. И он действительно это сделал, он вернул Путина в большую игру, а еще он дал россиянам, приспешникам Путина, самому Путину, экономике России, он дал надежду и веру", – отметил украинский инвестиционный банкир.

Эти факторы он назвал важными для экономики, ведь она "движется ожиданиями". Фактически американский президент позволил россиянам поверить, "что все закончится российской победой, что они выйдут из войны – и им за это ничего не будет".

"И, собственно, с экономической точки зрения это прямо супер история для россиян. И сейчас, если будут введены дополнительные (хотя бы какие-то символические даже) санкции, это будет сигналом, что нет, этот вариант не сбывается. И это уже будет само по себе очень сильно давить на российскую экономику", – предполагает эксперт.

Относительно санкций от Евросоюза, то он ответил: "Ничего не знаю о 18-м пакете. Это может быть быстро, может быть долго, нам из Киева это непонятно. Я думаю, что и они сами в Европейском Союзе пока не знают".

"Чем меньше транспланетного единства, тем лучше россиянам, вот и все... И, конечно, это плохо, потому что для того, чтобы не дать россиянам обходить санкции, надо скоординированные усилия", – подытожил Фурса.

Как писал OBOZ.UA, 28 мая Дональд Трамп заявил, что "очень-очень разочарован" тем, что российская армия убивает гражданских украинцев, но он до сих пор не идет на ужесточение санкций против РФ якобы для того, чтобы не сорвать соглашение о прекращении огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!