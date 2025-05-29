Суд США заблокировал большинство пошлин Трампа: действия президента признаны незаконными

Суд международной торговли США заблокировал большинство тарифов Дональда Трампа, признав, что он превысил свои полномочия, вводя пошлины без согласия Конгресса. Решение ставит под сомнение законность торговой стратегии Трампа, однако администрация не медлила – она подала апелляцию и поставила под сомнение юрисдикцию суда.

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В среду, 28 мая, Федеральный суд международной торговли США вынес историческое решение, заблокировав большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

Суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, используя Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения широкомасштабных пошлин без участия Конгресса. В своем решении суд подчеркнул, что согласно Конституции, только Конгресс имеет исключительное право регулировать международную торговлю, даже в чрезвычайных условиях.

Коллегия из трех судей постановила, что введение пошлин в такой форме противоречит федеральному законодательству, независимо от того, насколько эффективными или целесообразными они могли бы быть. Решение немедленно сделало недействительными все соответствующие распоряжения Трампа с января, обязав администрацию в течение 10 дней издать новые нормативные документы, отражающие постоянный запрет.

Немедленная реакция администрации Трампа не заставила себя ждать, она подала апелляцию и поставила под сомнение юрисдикцию суда. В Белом доме назвали торговый дефицит "чрезвычайной ситуацией национального масштаба", которая якобы оправдывает действия президента. Представитель Куш Десаи заявил, что "неизбранные судьи не должны решать, как реагировать на чрезвычайные обстоятельства".

Решение суда стало значительным ударом по основе экономической стратегии Трампа, которая была сосредоточена на повышении пошлин для получения выгодных условий в переговорах с Китаем, ЕС и другими торговыми партнерами. Без возможности оперативно применять пошлины в размере от 10 до 54% администрация будет вынуждена искать другие, менее агрессивные механизмы воздействия.

Американские компании, особенно малый и средний бизнес, приветствовали решение суда. Иск подали как отдельные предприятия, так и объединения из 12 штатов, среди которых был импортер вина из Нью-Йорка и производитель образовательных товаров из Вирджинии. Суд подчеркнул, что решение распространяется на всех, кто пострадал от незаконных тарифов, а не только на истцов.

Генеральный прокурор Орегона Дэн Рейфилд, который представлял интересы штатов, назвал действия Трампа "безрассудными" и "экономически разрушительными". "Это решение подтверждает: верховенство права – превыше всего, даже над президентскими амбициями", – заявил он.

Финансовые рынки положительно отреагировали на новость, доллар укрепился относительно основных валют, фьючерсы на Уолл-стрит выросли, а акции в Азии показали рост. Инвесторы расценивают решение как сигнал к большей предсказуемости во внешнеэкономической политике США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп сообщил, что отложит введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС) как минимум до 9 июля. По его словам, решение было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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