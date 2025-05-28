'Я очень, очень разочарован': Трамп сказал, будет ли ужесточать санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень-очень разочарован" тем, что российская армия убивает гражданских украинцев, но он до сих пор не идет на ужесточение санкций против России, чтобы не сорвать соглашение о прекращении огня. Он снова вспомнил "незлым тихим словом" своего предшественника, заявив, что "это война Байдена".

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Об этом лидер США сказал журналистам в Белом доме в среду, 28 мая. Он также сказал, что при необходимости готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Трамп в "лучших традициях" ООН выразил "сильное разочарование" тем, как Россия атакует Украину во время попыток США наладить переговорный процесс.

"Я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда были убиты люди – посреди того, что вы назвали бы переговорами. Я этим очень разочарован. Очень-очень разочарован", – заявил он журналистам.

В ответ на это репортеры поинтересовались, что помешало Дональду Трампу ввести новые санкции против России.

"Только тот факт, что я думаю, что близок к заключению сделки, я не хочу испортить ее этим. Позвольте мне сказать: я гораздо сильнее тех людей, о которых вы говорите. Но надо знать, когда это использовать. Я считаю, что это повредит сделке", – заявил глава Белого дома.

Трамп в очередной раз сказал, что это не его война, и "приписал" ее Бадену и Зеленскому. Путина же он упомянул в последнюю очередь.

"Это не моя война, это война Байдена, война Зеленского и война Путина. Это не война Трампа. Я здесь лишь по одной причине - чтобы спасти 5000 жизней в неделю и много денег", – заявил президент США.

И он снова завел свою "песенку" о "подаренных" Украине несуществующих 300 миллиардов долларов.

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