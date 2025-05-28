Зеленский раскрыл "сильные вещи" в 18-м пакете санкций ЕС: Украина поможет наказать РФ

Украина обсуждала с партнерами из Европейского Союза (ЕС) детали 18-го санкционного пакета против России. Сами санкции имеют накопительный эффект, поэтому сильнее всего они ощутятся страной-агрессором летом 2026 года.

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Об этом, общаясь с журналистами 28 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Европа сделала 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза - с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", - сказал глава государства.

Он отметил, что украинская сторона говорит с американской стороной, с представителями Сената, которые поддерживают санкционное давление на Россию. Кроме того, Зеленский обсуждал санкционную политику и на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. В частности это касалось ограничений в сфере энергетики и банковской сферы.

"Смогут ли США ввести санкции против двух секторов? Я бы очень хотел. Или они решат быть более заинтересованными, и будут делать последовательные шаги, - я просто не знаю. Или они окончательно решили сделать сильный шаг, или решили сделать шаг один, и все-таки что-то должны продемонстрировать россияне, а потом шаг два. Я не знаю", - добавил президент.

Главным вызовом он назвал растущий ВПК РФ, но в следующем году он уже не сможет расти, а будет только уменьшаться. Это связано с влиянием санкций на российскую экономику.

"Понимаем, что экономическое ощущение от санкций у россиян будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", - подчеркнул Зеленский.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ЕС настаивают на снижении потолка цен на российскую нефть - с нынешних $60 до $45 за баррель. Инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, однако пока непонятно, получит ли такое предложение поддержку всех стран-членов G7.

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