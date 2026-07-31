Трамп уже не уверен в том, стоит ли разрешать Украине производить ракеты Patriot

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявляет, что еще не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Ранее к американскому лидеру с просьбой о предоставлении боеприпасов для соответствующей системы ПВО неоднократно обращался украинский лидер Владимир Зеленский.

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Во время встречи в Анкаре Трамп согласился разрешить Украине производство ракет-перехватчиков Patriot. Однако в интервью Financial Times президент США сообщил, что пока не может подтвердить готовность Белого дома разрешить Украине производство этих ракет.

Я не уверен

"Я не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос", – буквально сказал Трамп.

Он пояснил, что Соединенные Штаты осторожно относятся к передаче лицензий на производство такого вооружения.

"Это очень необычное оружие. Поэтому нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. На самом деле мы не выдаем лицензии на оборудование", – добавил американский президент.

Что предшествовало

Эти слова Трампа прозвучали всего через два дня после его встречи с президентом Украины Зеленским в Белом доме.

Отчитываясь об этой встрече, украинский лидер подтвердил, что стороны обсудили вопрос совместного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других оборонных инициатив. Владимир Зеленский прямо не утверждал, что Трамп согласился на производство боеприпасов для Patriot в Украине, но назвал встречу "хорошей".

Причем ранее, ещё во время встречи в Анкаре, Трамп первым предложил Зеленскому, чтобы Украина сама производила перехватчики для Patriot. И уже в тот же день у нашего государства появилось письменное соглашение с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков.

А вот Варшава рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot в течение ближайших 100 дней. Этот период может стать решающим для хода войны, а польские власти сделают все возможное, чтобы помочь Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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