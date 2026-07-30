"Сделаем всё возможное": Туск рассказал, когда в Польше рассмотрят вопрос о передаче Украине ракет для системы Patriot

Варшава рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot в течение ближайших 100 дней. Этот период может стать решающим для хода войны, и польские власти сделают всё возможное, чтобы помочь Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, а также написал в соцсетях после инцидента с ракетой, нарушившей воздушное пространство Польши. Он подчеркнул, что, несмотря на разные мнения внутри страны, правительство намерено и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Нравится это кому-то или нет, мы сделаем все, чтобы помочь Украине", — заявил польский премьер.

Ближайшие решения

Туск отметил, что Польша продолжит обсуждать дальнейшую военную помощь Киеву, в частности вопрос о ракетах для комплексов Patriot. По его словам, ближайшие 100 дней могут иметь ключевое значение для войны.

В то же время глава польского правительства сообщил, что инцидент с ракетой в Люблинском воеводстве, к счастью, не привел к жертвам или разрушениям. Он связал его с одним из самых масштабных российских авиаударов с начала полномасштабной войны.

Туск также заявил, что на данный момент нет оснований полагать, будто Польша была целью атаки. Однако два объекта нарушили польское воздушное пространство. По его словам, военные получили приказ сбить ракету, если она будет направляться к населенным пунктам, но боеприпас упал на незастроенной территории.

Инцидент с ракетой

Позже премьер Польши сообщил на английском языке, что ракета упала примерно в 50 километрах от Люблина. По его словам, она была оснащена боевой частью и, с большой вероятностью, имела российское происхождение.

Туск также поблагодарил лидеров Европейского Союза и НАТО за солидарность и готовность оказать помощь. Он добавил, что американская сторона также заинтересована в участии в расследовании обстоятельств инцидента.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все службы действовали скоординированно. По его словам, наземные системы противовоздушной обороны и авиация находились в полной боевой готовности, а польские военные зафиксировали более 20 крылатых ракет вблизи государственной границы.

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский пояснил, что сирены воздушной тревоги включили как самый быстрый способ предупреждения населения об опасности. Он отметил, что за 13 минут невозможно передать подробную информацию, поэтому граждане должны действовать в соответствии с действующими инструкциями по безопасности.

Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. В результате обстрела в областном центре зафиксированы значительные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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