Трамп теряет терпение в отношении Путина: в СNN объяснили, что это значит и какую 'карту' разыгрывает президент США

Последние заявления президента США Дональда Трампа являются попыткой оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, а не сигналом о решительном изменении политики администрации, ведь жесткие санкции против РФ до сих пор не введены. В то же время Трамп глубоко разочарован и чувствует, что Путин выставил его дураком. Он начинает осознавать, что его цели в Украине несовместимы с целями главы Кремля.

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Об этом пишет CNN, анализируя последние заявления Трампа относительно войны в Украине, озвученные им во вторник, 8 июля. Как отмечают журналисты, пять месяцев назад президент США привлек к себе внимание, заявив, что президент Путин – человек, осуществивший вторжение в Украину, якобы хочет мира.

Однако в последние дни, и особенно во вторник, Трамп "пел совсем другую песню", говорится в статье.

Он предположил, что человек, за которого он поручился и годами странным образом избегал критики, может быть ненадежным собеседником.

"Если хотите знать правду, Путин обрушивает на нас кучу ерунды. Он все время очень милый, но оказывается, что это ничего не значит", – сказал Трамп во вторник.

Это не единственное, что свидетельствует об изменении позиции Трампа – или по крайней мере риторики – относительно войны в Украине.

Так, на днях он отменил короткую паузу в поставках оборонительного оружия Украине, хотя и намекнул, что это было сделано другими членами его администрации.

Во вторник он также "безо всяких подсказок" похвалил мужество украинских бойцов, намекнув, что огромные инвестиции, которые США сделали в оборону Украины, не были таким уж и бесполезным делом, как считают многие из базы MAGA (Make America Great Again).

Многие утверждают, что Трамп действительно отвернулся от Путина и прочно занял позицию Украины.

Трамп неоднократно в течение последних десяти лет сигнализировал, что рад выглядеть непредсказуемым на мировой арене.

И даже после его предыдущих резких слов в адрес Путина, его комментарии к их последующим звонкам – включая звонок российского лидера на день рождения Трампа – не свидетельствуют о том, что Трамп оказывает на него прямое давление, чтобы он согласился на прекращение огня или спланировал ответные меры за украинские атаки.

Теперь вполне возможно, что последние публичные комментарии Трампа являются попыткой оказать давление на Путина, а не сигналом о решительном изменении политики администрации, пишет издание.

Примечательно, что Трамп во вторник отказался поддержать пакет новых санкций против России, который поддерживают более двух третей сенаторов обеих партий. В той степени, в какой Трамп действительно закончил с Путиным, этот вариант готов, и он пока не собирается к этому.

Он мог бы легко попробовать эту стратегию и вернуться к более мягкому подходу, предполагают журналисты.

"Но резкая критика Путина – это также карта, которую Трамп крайне неохотно разыгрывает", – говорится в статье.

Едва ли не единственный другой раз, когда он зашел так далеко, был вскоре после вторжения РФ в Украину в 2022 году. Тогда Трамп коротко назвал вторжение России "ужасным".

Но это выглядело скорее как политически ориентированная коррекция курса. Трамп, который готовился к очередной президентской кампании, подвергся резкой критике за то, что похвалил "гений" и "сообразительность" Путина во вторжении в Украину, когда практически весь западный мир осуждал это.

Эти комментарии шокировали, даже по сравнению с годами "ухаживаний" Трампа к Путину.

Поэтому американец коротко осудил вторжение, а затем пошел дальше, восстановив свое равнодушное отношение к диктатору.

Сейчас вопрос заключается в том, окажется ли изменение позиции Трампа такой же скоротечной, как и тогда. Возможно, но есть признаки того, что это может быть не так, пишет издание.

Во-первых, похоже, что президент США начинает осознавать, что его цели в Украине несовместимы с целями Путина.

Для Трампа всегда главное – получить "победу" – в этом случае, мирное соглашение, которое он обещал, но не смог достичь в первый день своего президентства. Казалось, что его не очень волнует, как на самом деле выглядит это мирное соглашение, и он пошел на огромные уступки со стороны Украины.

Но Путин почти не дал никаких признаков того, что он действительно заинтересован заключать соглашение, которое предусматривает что-то, кроме получения всей Украины.

А комментарии Трампа во вторник были не просто жесткими в отношении Путина; они, похоже, отражали более глубокое разочарование тем, что российский лидер тянет его за собой.

В апреле Трамп уже предполагал, что Путин, возможно, "просто меня подтягивает". Возможно, Трамп искренне верил в свое мастерство заключать сделки и чувствует, что Путин выставил его дураком.

Во вторник пресс-секретаря Государственного департамента Тэмми Брюс попросили согласовать февральские комментарии Трампа о Путине с его последними заявлениями, и она предположила, что Трамп действительно реагировал на новые заявления.

"Он человек с открытым мировоззрением, но не наивный. Он принципиальный и четко знает, чего хочет достичь. Именно это мы и видим", – сказала Брюс.

Конечно, можно понять, почему Трамп пришел к такому выводу – хоть и с опозданием – после событий прошлой недели, считает CNN.

Вскоре после его разговора с Путиным Россия осуществила крупнейшую в истории атаку БПЛА на Украину.

И никто не должен недооценивать роль гордости и внутренней политики во всем этом, пишет издание.

Ведь Трамп дал Путину больше презумпции невиновности, чем практически любой другой западный лидер.

Как и в других направлениях внешней политики, он решительно отказывается делать моральные суждения о сильном лидере, чьей тактикой и консолидацией власти он, кажется, искренне восхищается.

"Но выбор стороны в войне в Украине – это не только вопрос морали; это также вопрос реальной политики. И, возможно, этот последний расчет, который гораздо важнее для Трампа, меняется. Только время покажет", – говорится в статье.