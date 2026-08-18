Борисюк раскрыл пикантные подробности жизни с Сумской в преддверии её 60-летнего юбилея и рассказал, как выбирал подарки для любимой

Муж Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк, раскрыл интересную деталь из их совместной с женой жизни – они иногда спят в разных спальнях. По его словам, в этом нет никакой проблемы – у супругов просто разный режим сна.

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Более того, отдельные комнаты также помогают не заразить друг друга, если кто-то заболел. Об этом Борисюк рассказал BLIK.ua накануне 60-летия Сумской, которое актриса будет отмечать 22 августа.

"Это нормально, потому что у нас иногда разные режимы сна. Оля может засыпать очень поздно, я могу засыпать очень рано. Бывают разные варианты. На гастролях мы всегда вместе, это бесспорно", – пояснил артист.

Борисюк добавил, что отдельные спальни пригодятся и в случае болезни одного из них.

"Бывают моменты, когда возникают какие-то небольшие проблемы, кто-то заболевает. Чтобы не заразить друг друга насморком или вирусами. Поэтому это совершенно нормально", – сказал он.

В частности, Борисюк признался, что уже подготовил для жены несколько подарков к ее 60-летию. Причем на этот раз он решил не рисковать с выбором, ведь за годы совместной жизни у него уже был опыт неудачных покупок.

"Намеки были. Я опытен, ведь мы вместе уже более 35 лет. Сколько раз бывало – не тот цвет, не тот фасон, вообще не то. Поэтому я все учитываю, все намеки Оли", – рассказал актёр.

По словам Борисюка, помогли и дочери. Сумская делится с ними своими пожеланиями, а они уже передают отцу информацию о том, что именно хотела бы получить именинница.

"Потом я еще общаюсь с дочерьми, потому что она чаще говорит им, что бы ей хотелось, а они уже передают это мне. И все получается отлично, поэтому подарки уже готовы", – отметил он.

А вот с цветами Борисюк решил не экспериментировать. Букет, по его словам, обязательно будет, хотя дарить его Сумской можно было бы гораздо чаще.

"Вообще, цветы такой женщине, тем более актрисе, можно дарить каждый день", – заявил артист.

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