'То, о чем мы говорили': в Кремле отреагировали на новые заявления Трампа о войне в Украине

В Кремле отреагировали на резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина. К словам главы Белого дома о том, что Путин "несет много ахинеи" Москва "относится спокойно" и по-прежнему ждет от Вашингтона "возобновления двусторонних отношений" и "урегулирования украинского кризиса".

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Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитируют СМИ из кремлевского пула. Не забыл Песков также ввернуть о "выдающихся успехах" оккупационной армии в Украине и о набивших оскомину "реалиях на земле".

После того, как Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что Путин "несет много ахинеи", а его демонстративная "любезность" является пустой и не приводит ни к каким результатам – российские пропагандисты бросились к Пескову с вопросом, как Кремль воспринял эту публичную "пощечину". И с удивлением узнали, что "великий геополитик" воспринял слова Трампа с пониманием: американский президент, мол, в принципе слов не подбирает.

"Вы знаете, мы достаточно спокойно к этому относимся. Ну, во-первых, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Для Москвы, по словам Пескова, куда важнее, что президент США помимо воли дал ей "аргумент" в продолжении затягивания войны. Ведь Трамп признал, что заблуждался, считая, что завершить российско-украинскую войну с его помощью удастся быстро. При этом, если верить Пескову, и войны-то никакой нет, сложным в решении оказался некий "украинский конфликт": подобные формулировки, вероятно, используются российскими топ-чиновниками с целью создать впечатление, что это не Россия уже три с половиной года воюет со значительно уступающей ей и в территории, и в количестве населения, и в вооружениях Украиной.

"Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала, что решить в одну ночь не представляется возможным. Поэтому мы относимся к этому спокойно", – заявил Песков.

Он также озвучил "хотелки" Кремля, прямо указав, что российские власти заинтересованы в потеплении взаимоотношений со США, намекнув на желательность прекращения американской помощи Украине и "пригласив" Белый дом продолжать принимать участие в затянувшемся "спектакле" под названием "поиск мирного урегулирования", на фоне которого Россия пытается оккупировать как можно больше украинской земли.

"Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на "починку" изрядно поломанных двустороних отношений. Мы рассчитываем также, что, несмотря на возобновление поставок вооружений и так далее – хотя никто там в реальности не прекращал никакие поставки – но даже несмотря на это мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость", – заявил пресс-секретарь Путина.

Завершил он свое заявление очередным повторением популярной в Кремле "мантры" о "реалиях на земле" и далеким от действительности утверждением о небывалых успехах "второй армии мира" на поле боя, которые, по мнению Пескова, должны заставить Киев немедленно капитулировать.

"Вы знаете, что Россия ожидает сейчас от украинской стороны предложений по третьему раунду. Это должно быть в интересах украинской стороны. Потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед. И каждый новый день, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", – сказал он.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об условиях мирного соглашения. Он повторил весь набор ультиматумов Москвы, согласно которому Украина должна разоружиться, уничтожить собственную армию, отдать оккупанту пять своих регионов (их Кремль требует также признать на международном уровне российскими). Также решить "украинский конфликт", по версии Лаврова, поможет полное снятие санкций с агрессора и возвращение России замороженных Западом активов.

Аналитики, ознакомившись с этими заявлениями, не усмотрели в них ничего иного, как очередное доказательство: Россия открыто заявляет, что не намерена прекращать боевые действия против Украины и продолжает требовать полной капитуляции страны, которую так и не смогла победить.

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