"Россия пытается сломить нас": Федоров в обращении к украинцам упомянул о выборах во время войны и о коррупции. Видео

18 августа Михаил Федоров обратился к украинцам, в котором говорил о войне, возможности проведения выборов, коррупции и необходимости изменений в работе государства.

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Видео с его обращением опубликовано на YouTube-канале Федорова. В обращении Федоров заявил, что Россия пытается влиять на Украину не только на фронте.

"Россия пытается сломить нас не только на фронте. Она пытается сделать страх частью нашей повседневной жизни, заставить нас привыкнуть к сиренам, к взрывам, к потерям, к мысли, что война будет длиться вечно", – сказал он.

Он также заявил, что Украина не должна позволять России определять, каким будет государство. По словам Федорова, стране нужно быстрее производить оружие, внедрять технологии, договариваться с партнерами и принимать важные решения.

Должность министра

Отдельно Федоров упомянул ситуацию с должностью министра обороны. Он заявил, что Украина, ведущая войну, не может оставаться без полноценно назначенного руководителя оборонного ведомства.

"В такой ситуации страна не может оставаться без полноценно назначенного министра обороны. Это ненормально. Для Украины, которая ежедневно борется за свое существование, оборонная политика не может находиться в режиме временности", – сказал Федоров.

В то же время он связал этот вопрос с более широкой проблемой функционирования государства в условиях затянувшейся войны. Федоров задал вопрос: может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы смогут вновь избирать свою власть.

"Я убежден, что нет. Демократия не может быть заложницей России", – заявил он.

Федоров подчеркнул, что Украина должна найти законный, безопасный и реалистичный механизм для восстановления полноценного демократического процесса даже в условиях длительной войны. Среди вопросов, которые, по его словам, необходимо решить, – участие в голосовании военных, миллионов украинцев за рубежом и жителей прифронтовых регионов.

Он также говорил о безопасности выборов, независимости институтов и доверии к результатам. "Сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным", – сказал Федоров.

Разговор о коррупции

Еще одной темой обращения стала коррупция. Федоров заявил, что во время войны ее последствия имеют особое значение, поскольку речь идет о ресурсах, которые могли быть направлены на оборону.

"Во время войны украденные деньги могут означать дрон, который не купили, боеприпас, который не доехал, систему РЭБ, которой не было, машину, которая не эвакуировала раненого, технологию, которую можно было запустить в производство, но не запустили", – сказал он.

По словам Федорова, каждая гривна, которая должна была работать на оборону, должна использоваться именно для этого. Он также заявил, что проблема, по его мнению, шире коррупции и связана с системой управления.

Федоров заявил, что государственные структуры могут медленно принимать решения, защищать неэффективные механизмы и вознаграждать лояльность вместо результата.

"Власть должна означать ответственность. Если ты получил полномочия, отвечай за результат. Если ты получил бюджет, покажи, что было сделано. Если ты получил должность, объясни, каких результатов ты достиг", – заявил он.

Доверие общества

Федоров заявил, что украинцы могут переносить тяжелые времена, однако для общества особенно сложно переносить ощущение несправедливости. Он привел примеры ситуаций, когда военные рискуют жизнью, бизнес платит налоги, а талантливые люди не могут изменить систему из-за личной нелояльности к ней.

"Так постепенно разрушается самое важное: доверие между гражданином и государством. И это доверие нужно восстановить", – сказал он.

По словам Федорова, государство должно открыто объяснять обществу свои решения. Он отметил, что люди понимают сложность войны и то, что иногда нет идеальных решений, однако имеют право знать правду.

"Люди не требуют, чтобы государство никогда не ошибалось. Они понимают, насколько сложна эта война. Они понимают, что иногда нет идеальных решений, но они имеют право на правду", – заявил Федоров.

Надежда на перемены

Отдельно в обращении он говорил о надежде на то, что после войны Украина не вернется к прежней системе. Федоров заявил, что украинцы должны видеть перспективу перемен и понимать, ради чего страна проходит через войну и большие потери.

"Мы воюем точно не за страну безнадежности. Мы воюем за государство, в котором человек чувствует, что его голос имеет значение", – сказал он.

Федоров также заявил, что доверие граждан к власти налагает на неё дополнительную ответственность. По его мнению, кредит доверия не даёт власти права принимать решения без объяснений.

Он сформулировал принцип нового общественного договора следующим образом: "Гражданин доверяет государству. Государство честно общается с гражданином. Гражданин выполняет свой долг. Государство выполняет свой. Человек защищает страну. Страна защищает человека".

Демократия и Россия

Федоров вернулся к теме выборов и заявил, что Россия не должна определять, когда украинцы смогут выбирать власть.

"Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцам можно выбирать свою власть. Украинская демократия не должна зависеть от доброй воли Кремля", – заявил он.

По его словам, выборы – это момент, когда власть отчитывается перед гражданами, а общество решает, доверять ли ей и дальше.

"Выборы – это не только бюллетень. Это момент, когда власть вновь обращается к гражданину и говорит: „Вот, мы это сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше"", — сказал Федоров.

Он также привел примеры украинских военных, инженеров и людей, которые продолжают работать после обстрелов и потерь. Федоров заявил, что украинцы уже готовы к другой стране, а государство должно оправдать их ожидания.

"Проблема Украины точно не в украинцах. Наши люди уже давно готовы к другой стране. Теперь наше государство должно стать достойным своих людей", – сказал он.

Каким должно быть государство

В конце обращения Федоров заявил, что украинские институты должны быть сильнее фамилий, результат – важнее лояльности, а правда – важнее политической целесообразности.

Он также подчеркнул роль граждан в государстве.

"Украинский народ – источник власти. Государство существует для гражданина. Институты существуют для результата. Армия существует для защиты страны. А власть существует для служения Украине. Никогда – для самой себя", – заявил Федоров.

Он завершил обращение словами о необходимости построить и защитить именно такую Украину и оставить её следующим поколениям.

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