Оля Полякова, которая называла Украину "концлагерем", пригрозила судом известной ведущей и вновь наехала на украинцев

Певица Оля Полякова пригрозила судом телеведущей Янине Соколовой из-за ее поста об артистке, а также заявила, что не собирается отказываться от своих убеждений после скандального интервью о мобилизации и ТЦК. Исполнительница обвинила часть украинцев в травле, манипуляциях и распространении "российских нарративов", а Соколову – отдельно во лжи.

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Об этом Полякова заявила в новом видеообращении, опубликованном в Instagram. Причиной угроз судебным иском стал пост Соколовой в Facebook. Ведущая, комментируя скандал вокруг Поляковой, написала, что певица якобы присоединилась к "продвижению тезисов российской пропаганды" и упомянула ее выступления во время войны.

"На фронте катастрофически не хватает людей. Противник готовит мобилизацию, а неограниченные запасы северокорейцев тоже под боком. Пока Оля Полякова, которая во время войны ездила в Москву и пела для россиян в кокошнике, присоединяется к команде российских пропагандистов. Жесть", – написала Соколова.

В посте ведущей также говорилось о том, что Полякова якобы призывает к протесту, который может привести к срыву мобилизации.

Сначала в посте Соколовой вместо Москвы был указан Крым, но позже она исправила информацию о месте выступления певицы. По словам Поляковой, утверждение о ее выступлении в Крыму не соответствует действительности, и поэтому она намерена подать иск в суд за клевету.

"Критика – это нормально, но ложь – не нормально. Поэтому за распространение ложной информации обо мне я буду защищать свою честь и достоинство в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова – это право говорить то, что думаешь. Но это не свобода – выдумывать факты о других людях и распространять их как правду", – заявила Полякова.

В частности, в своем обращении певица вновь вернулась к скандалу, возникшему после ее интервью. Тогда Полякова говорила о мобилизации, ТЦК и ситуации с задержаниями людей на улицах. Наибольшее возмущение вызвало ее сравнение отдельных явлений в Украине с "концлагерем".

Артистка заявила, что не отказывается от своих убеждений, а ранее извинилась лишь за использование слова "концлагерь" в контексте мобилизации и культуры отмены в сети. По ее словам, после общения с украинскими военными, вернувшимися из российского плена, она поняла, что это слово является болезненным для них, и это побудило ее признать собственную ошибку.

"Никто меня ни к чему не заставлял, не пугал и не угрожал. И от никаких своих убеждений я не отказываюсь. Последнее видео я записала после того, как мне прислали видео ребята, вернувшиеся из плена. И они очень по-человечески объяснили, почему именно слово "концлагерь" для них болезненно", – сказала певица.

В то же время певица вновь резко высказалась о своих критиках. Она назвала их "шумной, агрессивной частью людей", которая якобы решила, что именно она представляет все украинское общество.

"Как бешеные, они массово начали искажать мои слова, лгать обо мне, манипулировать, провоцировать ссоры, обвинять меня в работе на Россию, высмеивать. Чего только не делали, чтобы обесценить меня", – заявила артистка.

Полякова также упрекнула украинцев, которые, по ее мнению, любую неудобную тему сразу объявляют "российским нарративом".

"Не нужно каждый неудобный разговор сразу называть российским нарративом. Не бойтесь правды. Вы же видите, что на самом деле говорят люди и что на самом деле происходит на улицах", – сказала она.

Артистка настаивает, что не оценивает работу ТЦК, поскольку "не юрист и не прокурор". Она пояснила, что говорила о страхе людей, которые видят случаи насилия на улицах и не всегда понимают, кто именно их задерживает и законно ли это происходит.

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