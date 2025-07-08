"Украинцы храбрые": Трамп заговорил о военной помощи Киеву и вспомнил "Томагавки". Видео

Президент США Дональд Трамп высказался о военной поддержке Украины. Он заявил, что именно благодаря "невероятному оружию" украинцы смогли оказать мощное сопротивление российской агрессии.

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По словам Трампа, если бы не эффективное вооружение, эта война длилась бы всего три-четыре дня. Об этом он заявил во время общения с журналистами во вторник, 8 июля.

"Мы дали им противотанковые ракеты, которые уничтожали танки. Я имею в виду, что вы просто нацеливаете их в направлении танка, и танк исчезнет. А мы дали им ракеты, самые новые и лучшие. Они смогли сбить много чего, что обычно бы уничтожили. Знаете, это была бы очень быстрая война. Эта война, вероятно, длилась бы три-четыре дня, но у украинцев было преимущество в виде невероятного оружия, и Европа также дала им это", – сказал президент США.

Он также упомянул противотанковые ракеты "Джавелин", которые "просто уничтожают танки", а также системы "Патриот" и крылатые ракеты "Томагавк".

"Мы дали им лучшее военное снаряжение, которое когда-либо производилось. Если посмотреть на оружие других стран, оно даже близко не сравнится с нашим. Вот почему все хотят покупать наше оборудование. Но если вы посмотрите на наших Патриотов, Томагавки, танки, вы бы чувствовали себя хорошо и уверенно. Я дал им джавелины", – сказал Трамп.

Он также отметил мужество украинцев, которые, по его мнению, проявили незаурядную смелость и организованность в войне.

"Они были очень смелыми, потому что кто-то должен был этим управлять, а многие люди, которых я знаю, не руководили бы этим и не имели бы на это смелости. Поэтому они сражались очень храбро", – подчеркнул он.

При этом Трамп отметил, что США потратили около 300 миллиардов долларов на поддержку Украины, тогда как Европа инвестировала более 100 миллиардов.

Стоит отметить, Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты готовы передать Украине оборонительное оружие. По его словам, это решение стало необходимым из-за агрессивных действий российского диктатора Владимира Путина, который, по словам Трампа, "убивает слишком много людей".

Напомним, в ночь на 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет и в дальнейшем предоставлять Украине военную помощь. Преимущественно речь идет о вооружении, необходимом для обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого заявления Трампа в Пентагоне сообщили об отправке Украине дополнительной партии вооружения. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы дать Киеву возможность защититься на фоне усилившихся российских атак.

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