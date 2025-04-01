Трамп разочарован Зеленским и Путиным, 'не желающими мира' – Белый дом

Президент США Дональд Трамп разочарован лидерами России и Украины. Об этом заявили в Белом доме, не конкретизировав, какими именно действиями Владимира Зеленского недоволен американский президент.

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О недовольстве Трампом Зеленским и Путиным заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для прессы. При этом она подчеркнула, что Трамп работает над завершением войны в Украине.

Спикера спросили, знает ли президент США о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет призвать на войну в Украине еще 160 тысяч человек, и имеет ли Трамп ответ на эти действия Кремля, учитывая его последние заявления о мирных переговорах.

"Я могу сказать вам, что президент сказал минувшей ночью. Он разочарован лидерами обеих сторон этой войны. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди гибнут с обеих сторон, и это длится слишком долго. Наша команда работает с россиянами и украинцами, а президент ежедневно активно занимается этим вопросом, – сказала в ответ Левитт.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дональд Трамп выразил раздражение из-за того, что российский диктатор срывает переговоры о перемирии с Украиной. Он дал России "психологический дедлайн", чтобы согласиться на соглашение о прекращении огня.

Трамп также заявил, что он был "очень злой" и "взбешен", когда Путин раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского и предложил руководить Украиной "под эгидой ООН". Президент США пригрозил введением ограничений на экспорт нефти из РФ, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня в течение месяца.

С каждым раундом переговоров США и России растет личное раздражение Трампа в отношении России. Риторика президента США демонстрирует отход от его похвал в адрес российского диктатора Владимира Путина и переход к критике в сторону главаря Кремля.

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