Трамп призвал принять условия России: в FT обнародовали свою версию разговора президентов США и Украины

Президент США Дональд Трамп якобы убеждал президента Украины Владимира Зеленского принять условия Владимира Путина на встрече 17 октября. Глава Белого дома повторял тезисы кремлевского диктатора и его угрозу "уничтожить Украину", если Киев не согласиться не ультиматумы Москвы.

Видео дня

Об этом заявило Financial Times. Издание, ссылаясь на неназванные осведомленные источники, утверждает, что узнало некоторые подробности переговоров, которые лидеры Соединенных Штатов и Украины провели в Вашингтоне в пятницу.

Разговор Трампа и Зеленского был напряженным

Собеседники FT заявили, что беседа не раз превращалась в перепалку и "соревнование по перекрикиванию", при этом Трамп постоянно матерился.

В какой-то момент он якобы отбросил в сторону карты линии фронта, предоставленные Украиной, и сказал, что ему "надоело" снова и снова их видеть. "Эта красная линия, я даже не знаю, где она находится. Я никогда там не был", – заявил американский президент (со слов неназванного чиновника).

Республиканец якобы "настаивал на том, чтобы Зеленский сдал Путину весь Донбасс". В статье говорится именно об "entire Donbas region", а не Донецкой области. При этом журналисты отметили, что позднее Трамп одобрил заморозку нынешней линии фронта.

Также глава Белого дома неоднократно повторял тезисы, которые услышал от российского лидера во время телефонного разговора, который состоялся днем ранее. Некоторые слова Путина Трамп пересказывал дословно, хоть они и противоречили его же высказываниям о слабости России, сообщили европейские чиновники, проинформированные о встрече.

В частности, президент США сообщил, что Путин заявлял ему: мол, конфликт является "спецоперацией, даже не войной".

Еще он сказал, что экономика РФ "работает отлично" – что резко контрастирует с недавними публичными заявлениями Трампа, в которых он призывал Путина к переговорам, поскольку его экономика "рухнет".

Также американский президент пересказал угрозу Путина о том, что украинскому лидеру необходимо заключить сделку, иначе стране грозит уничтожение: "Если [Путин] этого захочет, он вас уничтожит".

Авторы статьи написали, что напряженная встреча была похожа на перепалку в Овальном кабинете в феврале, отражает капризную натуру Трампа и его готовность продвигать максималистские требования кремлевского диктатора.

По словам одного из чиновников, после встречи "Зеленский был настроен крайне негативно", а европейские лидеры "не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 октября Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне. После этого стало известно, что США отложили поставку ракет Tomahawk Украине.

– Трамп назвал беседу "интересной и теплой" и заявил, что и Москва, и Киев "должны остановиться там, где они есть". "Пусть оба объявят победу, пусть история решит, кто прав", – предложил он.

– Зеленский повторил эту фразу Трампа. "Мы должны остановиться там, где мы есть, где мы находимся", – сказал президент Украины. Также он сообщил о готовности к переговорам в двухстороннем или трехстороннем формате и указал на необходимость гарантий безопасности для нашей страны. Детальнее – читайте в материале нашего издания по ссылке.

– Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!