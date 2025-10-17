'США не хотят эскалации, договорились об этом публично не говорить': Зеленский – о возможной передаче 'Томагавков'

Президент Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом прокомментировал возможность получения Украиной "Томагавков". Он отметил, что лидеры договорились не говорить пока публично о дальнобойных ракетах.

Об этом Зеленский сказал во время общения с медиа по итогам встречи с Трампом. Он подчеркнул, что в Вашингтоне не хотят эскалации.

"США не хотят эскалации, поэтому мы решили, что обойдемся без ответов на это", – ответил президент.

В то же время он отметил, что Украина доверяет США и Трампу лично, потому что он хочет положить конец этой войне, развязанной РФ.

По словам гаранта, он и американский лидер решили, что США и Украина будут больше работать с производством оружия. Он добавил, что Киев и Вашингтон вместе с другими странами будут работать над логистикой будущих поставок.

Также с Трампом Зеленский обсудил вопрос противовоздушной обороны. По его словам, это была долгая и продуктивная встреча.

Что предшествовало

По данным СМИ, готовясь к встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, украинская делегация подготовила для него отдельную презентацию. Она была предназначена для того, чтобы наглядно объяснить, как американские ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны в Украине.

Дональд Трамп перед закрытой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским анонсировал, что они будут говорить о передаче Украине различных ракет. В то же время он выразил надежду, что войну, развязанную РФ, удастся закончить без применения дальнобойных ракет "Томагавк".

По словам Трампа, было бы гораздо лучше, если бы Украине были не нужны эти ракеты. Потребности в них не было бы, если бы война закончилась.

