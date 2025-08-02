'Трамп предлагает выход из конфликта': США в ООН призвали Россию и Украину заключить соглашение до 8 августа

Украина и страна-агрессор Россия сейчас якобы имеют возможность заключить мирное соглашение. Это нужно сделать уже до 8 августа, в противном случае в ситуацию вмешаются Соединенные Штаты. Поэтому указанные страны должны воспользоваться предложением президента США и начать переговоры.

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Такое заявление во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН сделала представитель США в ООН Дороти Ши. Она не объяснила, каким образом США намерены вмешаться в ситуацию, однако названная дата свидетельствует, что речь идет о санкциях.

Напомним: экстренное заседание Совбеза ООН было созвано по требованию Украины из-за удара российских оккупантов по украинской столице 30 и 31 июня. С тех пор захватчики еще раз, не менее жестоко ударили по гражданским жителям Киева и других городов страны.

Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство стран Совбеза осудили действия РФ.

Что сказала Дророти Ши

"29 июля президент Трамп четко заявил, что мирное соглашение должно быть заключено в течение 10 дней, иначе Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает как России, так и Украине выход из этого конфликта", – в частности, сказала представительница США.

Возвращаясь к теме заседания, американка отметила, что последние удары россиян являются рекордными по количеству использованных средств поражения, и подчеркнула, что подобные атаки должны прекратиться.

"Победа над бедствиями войны – лучше всего как для российского, так и для украинского народа. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", – заявила Дороти Ши.

Что сказала Украина

"Мир снова стал свидетелем реакции России на наше стремление к миру, которое мы разделяем с Соединенными Штатами и Европой. Эта реакция – новые убийства, еще больше разрушенных домов. Это преднамеренная кампания по террору против мирного населения и уничтожение любого представления о нормальной жизни в Украине", – в свою очередь отметила представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин.

Дипломат добавила, что усилия страны-агрессора поддерживают Иран и КНДР, "что является откровенным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности".

"Эти режимы поставляют Москве беспилотники, ракеты и боеприпасы, тогда как китайские компании продолжают поставлять товары и оборудование двойного назначения – взносы, которые еще больше подпитывают способность России вести войну и усиливают страдания, причиненные украинскому народу" – сказала украинка.

Что ответили захватчики

Страна-агрессор не придумывала каких-то новых фейков, и воспользовалась старыми. По словам российского "дипломата" Дмитрия Полянского, в войне виноват исключительно украинский президент Владимир Зеленский, который "не заинтересован в облегчении участи и страданий своих мирных жителей", и "выдает спровоцированные им ситуации как преднамеренные российские удары".

"Его единственная цель – сохранить собственный авторитет и убедить своих спонсоров продолжать финансовую и военную поддержку его мучительного, диктаторского и коррумпированного режима", – заявил россиянин.

Более того, по его словам, оккупанты якобы "против того, чтобы трагедию украинцев, которые стали заложниками режима Зеленского и его маниакального желания принести их в жертву, клали на алтарь чьих-то геополитических интересов".

Что предшествовало

Ранее американский президент пригрозил ввести вторичные пошлины против России. Причем сначала Трамп давал России срок в 50 дней, то есть, санкции могли ввести в сентябре. Однако позже президент США заявил, что не стоит так долго ждать, достаточно переждать еще 10 дней.

Вторичные санкции не касаются самой России – они будут введены против стран, которые покупают российскую нефть. Таким образом их пытаются заставить отказаться от торговли с РФ. Аналитики считают, что это достаточно болезненно ударит по России.

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