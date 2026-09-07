Трамп позвонит Путину после доклада Виткоффа и Кушнера о последнем раунде переговоров – KI

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским лидером Путиным после того, как его представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер представят отчет о последнем раунде переговоров в Киеве и Москве. По словам американского чиновника, звонки могут состояться 7 сентября.

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Американский лидер, которого цитирует The Kyiv Independent, сначала проконсультируется со своими представителями, после чего позвонит Путину, а затем проведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Виткофф и Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Киев и встретились с Зеленским и членами его команды.

Первые встречи

Накануне Виткофф и Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве. В Белом доме заявили, что во время встречи стороны обсудили "конкретные планы относительно следующих шагов", однако о достижении прорыва не объявляли.

Переговоры американских представителей в Киеве состоялись после их встречи с российским руководством. Визит в Украину стал первым для Виткоффа и Кушнера, которые до этого неоднократно ездили в Москву для переговоров с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками РФ.

После встречи с Зеленским Кушнер заявил журналистам, что США надеются вернуться к трехсторонним переговорам с участием Украины и России. В то же время Зеленский на пресс-конференции отметил, что нынешняя мирная инициатива не приведет к завершению войны в ближайшее время.

Переговоры проходят после нескольких месяцев дипломатического застоя. Предыдущие инициированные США контакты касались территориальных вопросов, гарантий безопасности, а также условий возможного прекращения огня или мирного соглашения, однако значительного прогресса достичь не удалось.

Последующие звонки

Трамп и ранее напрямую общался с Путиным после встреч российского лидера с американскими представителями. Президент США также проводил телефонные разговоры с Путиным до и после контактов с представителями Украины.

В частности, Трамп беседовал с российским лидером после встреч с украинской стороной, включая личную встречу с Зеленским в Мар-а-Лаго в декабре 2025 года.

Что предшествовало

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. В Киеве они встретились с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейших шагов по завершению войны.

Как писал OBOZ.UA, накануне встречи с американскими представителями Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Президент заявил, что Украина подготовила свои предложения и готова к конструктивному диалогу, однако ожидает гарантий безопасности и достойного послевоенного мира.

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