Визит спецпосланника Уиткоффа к Путину: как Кремль стремится обмануть президента США и почему последний разговор Трампа с Зеленским – знаковый момент. Интервью с Бессмертным

Всего за два дня до истечения очередного установленного срока для урегулирования войны, который истекает 8 августа, президент США Дональд Трамп все еще рассчитывает на своего специального посланника Стива Уиткоффа, чтобы добиться от российского диктатора Путина прекращения боевых действий против Украины.

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"Посмотрим, что будет... США позже решат, вводить ли масштабные пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от переговоров Уиткоффа в Москве", – накануне заявил Трамп.

Президент США уже пригрозил введением так называемых вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти, чтобы усилить давление на Путина. В последние дни Трамп уже ведет словесное наступление на Индию, заявив, что в течение ближайших время введет дополнительные пошлины – более 25%, уже существующих, "поскольку индийцы продолжают закупки у России нефти и Индию не волнует, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины".

Однако и Кремль не собирается просто так ждать новых санкций, которые могут стать очень болезненными. И хотя Владимир Путин заявлял, что не откажется от войны против Украины, он может предложить США уступки, включая так называемое "воздушное перемирие", чтобы избежать новых экономических проблем.

Хватит ли этого президенту США, вопрос, на который мы получим ответ ближе к полуночи 6 августа, когда состоится анонсированное Белым домом заявление Трампа. Однако если Путин получит очередную отсрочку от ужесточения санкций, это может укрепить мнение, что "Трамп всегда сдается". Это также может подорвать имидж американского лидера как миротворца, заслуживающего, по его мнению, Нобелевской премии мира. Поэтому Трамп все же открыто делает ставку на то, что растущие экономические проблемы РФ в конце концов заставят Кремль прекратить вторжение, которое длится уже четвертый год. В последнем в интервью CNBC Трамп заявил: "Если нефть подешевеет достаточно сильно, Путин перестанет убивать людей. У него не останется выбора, потому что его экономика – в ужасном состоянии".

Накануне Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отметил, что "разговор был продуктивный и мы скоординировали наши позиции". Это стало довольно показательным фактом, учитывая окончание срока ультиматума.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Итак, главная тема по состоянию на сейчас – это, конечно, переговоры между Россией и Штатами. Уиткофф в Москве. Как заявляется, ему будут предлагать "воздушное перемирие", как такой значительный шаг со стороны Путина. Также сегодня будет заявление президента США.

– Относительно поездки Уиткоффа. Интересно, что эта идея возникла уже тогда, когда он был в пути на Ближний Восток. И возникла она фактически как ответ на эмоциональный всплеск Трампа, когда тот вдруг заявил, что надо отправить "ядерно-вооруженные подводные лодки" ближе к России. И дальше возник логичный вопрос: а как теперь эту ситуацию разрулить? Потому что по всем нормам традиционной международной дипломатии, угрожать ядерной дубинкой – это крайняя мера. И неудивительно, что многие эксперты сразу сказали: ситуация настолько обострилась, что уже нужны прямые переговоры по ядерной безопасности.

И тогда кто-то предложил: давайте загрузим Виткоффа – пусть после Ближнего Востока махнет еще и в Москву. Но на тот момент никакой логики со стороны Вашингтона в этом не было. Более того, параллельно вышло интервью, где четко сказано: "Никакой встречи в Пекине не будет. Я туда не поеду. Это не мне нужен Си Цзиньпин, а ему я". Ну, и классическое трамповое: "Может, до Нового года и увидимся, а может – и нет". То есть первое, что надо усвоить — не стоит ожидать, что из всех этих маневров получится что-то результативное.

Две вещи отдельно хочу выделить – то, что вы, господин Роман, уже упоминали. Первое – это информация о так называемом "воздушном перемирии". Она уже появлялась ранее — это не впервые. И второе – это волна атак в СМИ, особенно левого спектра, относительно того, что Трамп, мол, впадает в деменцию, что у него проблемы со здоровьем, с психикой, что он неадекватно принимает решения. Оба месседжа – это превентивные информационные атаки, направленные прямо на Вашингтон и персонально на Трампа.

Обратите внимание: опять в этом контексте работает Bloomberg. Это уже традиционно — россияне сбрасывают туда сигналы, используя издание – экономика, инвестиции, Арктика, совместные проекты в энергетике. Но все это – попытка навязать контекст. Но еще важнее – это информационная кампания о якобы "больном, нестабильном" Трампе. Это волна атаки, которая связана именно с текущим переговорным процессом. И ее суть – дискредитация. И не надо забывать, что в центре внимания сейчас – дело файлов Эпштейна. Там уже настолько все очевидно, что видно и руки, и ноги, и даже голову старой гвардии КГБ. Это дело будет дальше раскручиваться и давить на Трампа. Оно его бесит.

– Итак, к чему мы приходим?

– Идея "воздушного перемирия", которая появилась в Москве – это попытка сбить волну эскалации со стороны Трампа. Потому что он уже раскрутился. Речь идет о 25% пошлины плюс еще 10% вторичных тарифов, которые он анонсировал. И он не остановится – будет давить дальше. Добавим к этому последнее решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти – это еще один удар по российским доходам. А еще – активизация европейских санкций, которые тоже будут давить и сокращать наполнение бюджета РФ. Это уже серьезно. И неудивительно, что россияне начали бросать идеи о перемирии – это, по сути, торг с Трампом. Во время телефонного разговора, Зеленский и Трамп в очередной раз подтвердили общую позицию по прекращению огня. Это означает, что и Украина, и Европа, и США будут настаивать на прекращении огня по всей линии фронта. Но Россия на это не пойдет. Это очевидно. Они уже выставили свое контрпредложение.

– То есть вы считаете последний разговор Трампа и Зеленского - знаковым моментом? Можно ли говорить об изменениях в подходах США, о новой тональности?

– Это первый косвенный, но очень четкий сигнал того, что личное отношение Трампа к Украине меняется. Причем кардинально. Потому что до этого все выглядело – ну, по меньшей мере, очень неуверенно. А теперь – сам разговор, его тайминг, видно, что позиции согласовывались заранее. Это важно. Еще один момент: это произошло после запуска нового механизма поставок оружия в Украину через НАТО – Дания, Нидерланды, Швеция. Это новый трек. Он позволяет быстрее и эффективнее реагировать. Но мало кто обратил внимание на вчерашний разговор премьера Украины с министром финансов США. А там речь шла о фонде, и суть в том, что он дает возможность Украине получить оружие и рассчитываться за него. Это – совсем другой уровень партнерства. И это все – сигнал Москве: помощь Украине не просто продолжится. Она будет наращиваться. И Трамп, несмотря на все свои заявления – четко это демонстрирует. И теперь главное – обратите внимание: разговор между Зеленским и Трампом состоялся до встречи Виткоффа в Москве. Это значит, что позиции согласовывались, согласовывались заранее.

– Да, раньше украинскую сторону просто ставили перед фактом, а теперь — определенным образом согласовывают позиции...

– Вы попали точно в цель. Есть два способа анализа таких телефонных разговоров. Первый — простой: посмотрите на предыдущую динамику. Трамп с Зеленским не общался. А тут – вдруг разговор. Что же такого произошло? Произошло то, что готовили общую позицию. И это, на самом деле, является переломом. Сразу после этого состоялся разговор премьер-министра Украины с министром финансов США. Это прямое продолжение процесса. Если внимательно посмотреть на пресс-релизы – от Зеленского и из украинского правительства – то они, по крайней мере в одном ключевом пункте, полностью совпадают. Не случайным был и разговор с премьером Греции – Мицотакисом. Это уже четвертый такой разговор за два месяца. И здесь есть нюанс: Греция раньше не была активным участником программ помощи Украине — ни по поставкам, ни по вооружению. Но сейчас она проснулась. А у Греции – один из самых больших потенциалов помощи Украине. Во-первых – запасы советско-российской техники. Во-вторых – американское избыточное вооружение. И вот эти две составляющие – очень важны. И третий, финальный момент – разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Это четкий сигнал: в Вашингтоне начался разворот в сторону Украины.

– Возвращаясь к Виткоффу, почему он там, если Путин не прекратит войну, а Трамп, по вашим словам, не остановится в отношении давления на РФ?

– Это скорее тактический маневр. С одной стороны – ответ на тот эмоциональный всплеск с подводными лодками. Потому что ему нужно дать ответ на вопрос о тех двух субмаринах, которые "где-то ходят" и все не могут "зайти". Потому что это уже действительно экстраординарная ситуация, которая выходит за пределы даже той практики, которую еще можно было бы назвать "дипломатией силы". Некоторые аналитики уже назвали это "вторым Карибским кризисом" – и основания для этого, откровенно говоря, есть. Хотя все прекрасно понимают, что за словами Дональда Трампа часто ничего конкретного не стоит. Это просто очередная риторическая взрывчатка. Такая же, как и "ядерная дубинка", которой размахивает нынешний московский фюрер. Это – первый момент, почему Виткофф в Москве.

Второй —– продолжение классической схемы "кнута и пряника". Посмотрите, как действует Трамп: сначала прижимает, говорит что-то громкое, где-то там минимально действует – и сразу же отправляет Виткоффа вести разговоры, сделать замеры: "А что там? Как реагируют?".

– Господин Роман, тогда давайте еще конкретизируем по так называемому "воздушному перемирию". Во-первых – очевидно, что россияне будут продвигать эту идею. Во-вторых – гипотетически, если будет какое-то согласование, для Трампа это будет рычаг. Он может сказать: мол, "санкции можем не вводить, потому что получили серьезные уступки по прекращению огня в Украине".

– Россия инициирует эту тему, потому что проигрывает в вопросе воздушного контроля над Украиной. Им нужна пауза для накопления ресурсов – в частности, шахедов — чтобы потом запускать массированные атаки.

– Да, Россия не может закрыть собственное воздушное пространство от украинских БПЛА, потому что ее территория слишком велика...

– Совершенно верно. Это так называемое "перемирие" выглядит, на первый взгляд, конструктивно, логично, с позиции переговорного процесса. Но на самом деле – это не более чем тактический инструмент ведения войны. Российская военная доктрина прямо предусматривает использование переговоров как формы войны. Это – часть операций. Поэтому соглашаться на фрагментарные паузы – категорически нельзя. Потому что это не прекращение огня, а просто новый вид ракеты. Это то же вооружение, только не в классическом виде – это пауза, которая позволяет России накопить боеприпасы, прежде всего – те самые шахеты, чтобы потом терроризировать мирное население. Потому что Россия четко осознает, что на фронте она проигрывает – в частности, в сфере беспилотной авиации.

– Для Трампа, в конце концов, это может стать поводом сойти с того пути, на который он, правда, пока только на словах, но таки стал – пути давления на Россию. Или нет?

– Трамп из этого процесса не выйдет. Это просто невозможно из-за обстоятельств, в которые он сам себя загнал.

– То есть ждем заявление Трампа. Как думаете, какой будет его тональность?

– Все, что анонсирует Дональд Трамп... Если уж даже "московский фюрер" что-то там анонсировал, а потом ждал помощи от диктатора белорусского Лукашенко, то заявления Трампа – поделите не на два, не на три, а на десять. Надо понимать: все, что говорит Трамп, – это всегда в его стиле: "Я могу приехать, могу не приехать. Могу выступить, а могу передумать. Могу что-то сделать, а могу ничего не делать". Все зависит от ситуации. А значит, серьезно воспринимать какие-то его анонсы – это явно переоценивать предсказуемость событий.

– Почти все западные СМИ указывают, что Путин, по сути, не боится угроз Трампа относительно вторичных санкций против стран, которые покупают российскую нефть – Индии, Китая... Как вы считаете: для россиян это настоящая проблема – или так, временное неудобное сообщение, которое точно не заставит их идти на мирные переговоры?

– Во-первых, каким бы ни было поведение Трампа или союзников Украины в Европе, Путин не остановит войну. И правы те, кто говорит: на него можно повлиять только силой. Это – аксиома. Во-вторых, Трамп постепенно загоняет Путина в угол. И это уже ощутимо. Да, санкции не идеальны, не всегда дисциплинированы, не дают мгновенного эффекта. Но они работают. Это системная работа. Посмотрите: только за второй квартал доходы от нефти и газа в российском бюджете упали еще на треть. А это прямое следствие санкций. И хотя Трамп пока не прибегает к кардинальным шагам, как перекрытие Балтийского маршрута для экспорта, он показывает направление, в котором готов двигаться.

– То есть, вы считаете, что этот вариант – полное перекрытие – все же возможен? Или это, скорее, крайний сценарий на случай большого обострения?

– Этот шаг будет сделан – я в этом убежден. Но время для него еще не настало. Пока Вашингтон сдерживает себя из-за опасений рефлексивного ответа Кремля. И этот ответ может быть, вплоть до использования тактического ядерного оружия. Хотя в это не очень верят – но как сценарий развития событий в Пентагоне его учитывают. И поэтому – осторожность. Но в то же время мы видим четкий сигнал: между Эр-Риядом и Вашингтоном идут серьезные консультации. И Трамп, и сам Эр-Рияд наращивают добычу нефти и углеводородов. Давят на рынок – и это ощутимо. И обратите внимание: раньше все решалось между Москвой и Саудовской Аравией – стабилизация добычи и так далее. Сейчас эти договоренности уже не работают. Трамп четко сигнализирует: возвращаемся к традиционной модели – больше нефти, больше давления на Москву. Но самое слабое звено всей внешней политики Вашингтона – это иллюзия, что можно разорвать связь между Пекином и Москвой. На этом вся конструкция держится. Обратите внимание, как только пошел накат по Индии – буквально за сутки Трамп начал "сдавать назад". Уже и Моди – "друг", и вообще, все хорошо. Ну как он может дожать?

– Вот именно об Индии я и хотел поговорить. С Китаем ситуация понятна — это отдельная история, откладываем ее. А вот Индия... Началось давление со стороны США, пока словесное, но ведь резкое. Трамп сможет разорвать это партнерство, если все же захочет? Например, на этом фоне достаточно весомая индийская делегация уже в Москве. Официально – для укрепления оборонных и энергетических связей с Россией, то есть понятно, что это в ответ на угрозы Трампа.

– В этом вопросе очень тонкая материя. Индия долго оставалась в тени. Сейчас ее роль возрастает. И вот именно поэтому реакция США будет осторожной, но все более жесткой. Да, индийская делегация сейчас в Москве – и это свидетельствует об определенной координации действий с Кремлем. И Вашингтон это видит. Поэтому Трамп будет вынужден выбирать: или стратегическое партнерство с Дели, или давление на Россию. И это будет непростой выбор. Чтобы там Трамп не говорил публично, взаимодействие между Нью-Дели и Вашингтоном все равно будет реализовываться через согласованные, спланированные действия. Еще раз: какой бы эмоциональной ни была риторика Дональда Трампа, он прекрасно осознает, что Индию нужно оттянуть от любых союзов с Россией. И в то же время – что Индия нужна США для сдерживания Китая. Поэтому у него не будет роскоши действовать слишком резко. И еще одна важная деталь: за последние два года около 20% американских производственных мощностей, которые были размещены в Китае, переведены в Индию. Среди них, в том числе и Apple. И еще важнее – между Вашингтоном и Нью-Дели уже заключено более десяти соглашений, которые касаются совместной разработки и производства военно-промышленной продукции: речь о самолетах, кораблях, боевой технике. Это не просто слова – работа там действительно серьезная.

– То есть вы считаете, что Трамп все же будет избегать обострения в отношении Индии?

– Безусловно. Тем более, что Трамп и Нарендра Моди – личные друзья. Они часто общаются. Та театрализация, которую мы видим от Трампа – это, скорее, показуха. Но проблема действительно существует. Первое – Индия до сих пор частично зависит от поставок российского оружия. Эта зависимость постепенно уменьшается, но она еще есть. И второе – несколько гигантов нефтеперерабатывающей отрасли в Индии могут работать только на российской нефти марки Urals. Им нужна техническая реконструкция. Так, Индия диверсифицирует поставки – в прошлом году в нее поставляли нефть около 20 компаний, в этом году уже более 40. Индия активно увеличивает импорт с Ближнего Востока. Но следующий шаг – это не просто переход на другую нефть, а развитие производства водорода как будущей энергии — для промышленности, для энергетики и так далее.

– А делегация, которая отправилась в Москву?

– Она поехала именно с целью выйти из закупок российской нефти. Но есть обязательства, контракты, логистика. Индия будет выходить из этого процесса, но согласованно, постепенно – в координации с Вашингтоном, а не рубанув с плеча, как это иногда хочется представить.

– То есть Индия откажется от российской нефти, но в долгосрочной перспективе?

– Я бы назвал это среднесрочной перспективой.

– Полтора-два года? Для Украины, которая в состоянии войны, это колоссально важный срок. Это критический период...

– Примерно так. Но важно понимать – даже если Трамп завтра ночью объявит о введении пошлин, это не означает, что Индия вдруг прекратит покупать российскую нефть. Потому что она ее не просто покупает – она же еще и перерабатывает и продает светлые нефтепродукты на европейские рынки, в частности. Это часть глобальной цепи.