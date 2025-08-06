'Отношение Трампа к Украине меняется': Бессмертный указал на важный 'сигнал' и объяснил, что стоит за визитом Виткоффа в РФ

Личное отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Украине кардинально меняется. И такие преобразования являются достаточно важными, ведь уровень партнерства между сторонами становится совсем другим.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Он добавил, что помощь Киеву выходит на новый уровень.

"Это первый косвенный, но очень четкий сигнал того, что личное отношение Трампа к Украине меняется. Причем кардинально. Потому что до этого все выглядело по меньшей мере очень неуверенно. А теперь – сам разговор, его тайминг, видно, что позиции согласовывались заранее. Это важно", – подчеркнул эксперт.

Важным моментом является то, что это произошло уже после запуска нового механизма поставок оружия в Украину через НАТО с участием Дании, Нидерландов и Швеции. Этот формат открывает новый путь, который позволяет действовать быстрее и эффективнее.

"Но мало кто обратил внимание на вчерашний разговор премьера Украины с министром финансов США. А там речь шла о фонде, и суть в том, что он дает возможность Украине получить оружие и рассчитываться за него. Это – совсем другой уровень партнерства. И это все – сигнал Москве: помощь Украине не просто продолжится. Она будет наращиваться", – объяснил Бессмертный.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

Он также обратил внимание, что телефонный разговор между президентами Украины и США состоялся до встречи специального посланника Стива Уиткоффа в Москве. Это означает, что позиции согласовывались заранее.

Поэтому можно считать, что украинскую сторону не просто ставят перед фактом, как раньше, а согласовывают с ней вопросы.

"Есть два способа анализа таких телефонных разговоров. Первый – простой: посмотрите на предыдущую динамику. Трамп с Зеленским не общался. А тут вдруг разговор. Что же такого произошло? Произошло то, что готовили общую позицию. И это на самом деле перелом. Сразу после этого состоялся разговор премьер-министра Украины с министром финансов США. Это прямое продолжение процесса", – отметил политик.

По его словам, не случайным был и разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом – уже четвертый за последние два месяца. Он отметил, что ранее Греция не проявляла активного участия в программах помощи Украине, ни в поставках, ни в вооружении.

Теперь же ситуация изменилась, и страна с одним из крупнейших потенциалов поддержки начала действовать активнее. Третий, завершающий акцент – это разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По мнению Бессмертного, это четкий сигнал о том, что в Вашингтоне начался разворот в сторону Украины.

Визит Стива Уиткоффа в РФ

Что касается поездки Виткоффа в Москву, то здесь эксперт считает это тактическим маневром.

"Это скорее тактический маневр. С одной стороны – ответ на тот эмоциональный всплеск с подводными лодками. Потому что ему нужно дать ответ на вопрос о тех двух субмаринах, которые "где-то ходят" и все не могут "зайти". Потому что это уже действительно экстраординарная ситуация, которая выходит за пределы даже той практики, которую еще можно было бы назвать "дипломатией силы", – подчеркнул он.

Все хорошо понимают, что за словами Дональда Трампа часто не стоит никаких конкретных действий, это скорее похоже на очередную риторическую "бомбу", подобную "ядерной дубинке", которой размахивает диктатор Владимир Путин. И это же является первой причиной, почему Уиткофф находится в Москве.

"Вторая – продолжение классической схемы "кнута и пряника". Посмотрите, как действует Трамп: сначала прижимает, говорит что-то громкое, где-то там минимально действует – и сразу же отправляет Уиткоффа вести разговоры, сделать замеры: "А что там? Как реагируют?" – резюмировал эксперт.

Напомним, 5 августа Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Ключевыми темами стали прекращение войны, усилия для достижения справедливого и прочного мира, а также усиление давления на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор политиков длился почти три часа.

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