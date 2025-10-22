"Нужно время": в Кремле сделали новое заявление о саммите в Будапеште

В Кремле сделали новое заявление о возможности переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Там заговорили о "необходимости тщательной подготовки".

Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам. Сообщения об отмене саммита он назвал "сплетнями" и "пересудами".

В Кремле заявили, что для встречи в Будапеште "необходимо время"

Песков отказался назвать сроки возможного проведения встречи Путина и Трампа в Венгрии.

"Собственно, они (сроки. – Ред.) не были определены, это еще предстоит. Но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Он также сделал вид, что в Москве "не услышали" сделанных накануне президентом Трампом заявлений о том, что он не заинтересован в "пустых" встречах, о чем глава США сказал после безрезультатного телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

И это заявление, и публикации западных СМИ о том, что американская сторона отложила встречу из-за нежелания РФ идти даже на малейшие уступки и отказа прекращать огонь в Украине Песков назвал "сплетнями" и "пересудами".

"Опять же, пока новостей никаких нет. Понятно, что все это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности. Новостей пока нет", – выдал пресс-секретарь Путина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в рамках подготовки к встрече Трампа и Путина госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 20 октября, провели телефонный разговор. Никаких наполненных конкретикой заявлений после него не прозвучало. Однако западные СМИ начали сообщать, что в ближайшее время встречи президента США с российским диктатором не будет.

Более того, сорвалась и запланированная ранее личная встреча Рубио и Лаврова. Впрочем, они продолжат работать над возможным саммитом Трампа и Путина.

Сам Трамп высказался о возможной встрече с Путиным, заявив, что ему не нужны "бесполезные" саммиты, однако призвал журналистов подождать два дня на ответ относительно того, состоится эта встреча вообще или нет.

