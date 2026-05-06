'Если Киев реализует свое намерение 9 мая...' Захарова снова пригрозила ударом по центру принятия решений. Видео

Вечером среды, 6 мая, пресс-секретарь МИД страны-агрессора России Мария Захарова снова пригрозила ударом по "центру принятия решений", то есть, по Киеву. Она призвала дипломатические миссии и представительства международных организаций в Киеве "с максимальной ответственностью" отнестись к предыдущему заявлению своего и военного ведомств и, соответственно, покинуть украинскую столицу.

Захарова довольно непоследовательно обвинила страны ЕС в неуважении к российскому празднику и "искажении истории". Одновременно пресс-секретарь российского МИД предложила именно представителям Запада покинуть Киев, чтобы не попасть под удар.

Что сказала Захарова

"МИД России настоятельно призывает другие страны и организации с максимальной ответственностью отнестись к этому заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования великой победы", – сказала она.

Захарова обвинила именно Запад в подстрекательстве украинцев к атакам по российским землям.

"Но если в странах ЕС думают, что у них получится "замолчать" прозвучавшие публично угрозы, так сказать, "замести под ковер" агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются. Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и искажают историю. Именно они, вооружая Украину, являются участниками преступных планов киевского режима", – заявила спикер МИД России.

Что предшествовало

Министерство обороны РФ "в соответствии с решением главаря Кремля Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Объявление об этом ведомство сделало в понедельник, 4-го числа. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – заявили там и пригрозили обстрелять Киев, если Силы обороны атакуют Москву 9 мая.

Нарушение режима

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении ввести режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона заявила, что будет действовать зеркально – то есть в соответствии с действиями России, начиная с этого времени.

Зеленский отдельно отметил, что решение о прекращении огня зависит от политической воли Москвы. И добавил, что российская сторона уже демонстрирует зависимость от позиции Украины, в частности в вопросах безопасности во время проведения мероприятий в столице РФ.

В ночь на 6 мая, уже во время объявленного президентом Зеленским режима прекращения огня, Россия его нарушила и устроила новую воздушную атаку на Украину: Причем среди прочих российская оккупационная армия нанесла удары по центральной части города Сумы – целью путинских террористов стало здание детского сада.

