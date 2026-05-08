Украина хочет получить данные обо всех беженцах в ЕС: как это поможет их вернуть

Украина стремится получить от Европейского Союза (ЕС) данные по украинцам, которые находятся под временной защитой – в частности по уязвимым категориям населения. Это необходимо для дальнейшего планирования политики их возвращения и подготовки общин.

Об этом министр социальной политики Денис Улютин заявил на встрече с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером во время рабочего визита в США. Политики обсуждали будущее украинцев в ЕС после марта 2027 года, когда может завершиться режим временной защиты.

Зачем Минсоцу данные об украинцах за рубежом

Улютин отметил, что Украине критически важно получить полноценные данные об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС – особенно в отношении уязвимых категорий населения. Без этих данных невозможно ни планировать политику возвращения, ни готовить общины к приему людей.

Это не просто статистический запрос – это основа для понимания, сколько людей, где и в каком состоянии находятся, и что им понадобится после возвращения.

Возвращение – только добровольное

Во время встречи стороны сфокусировались, в частности, на вопросе вероятного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года. Но позиция Украины: принудительного возвращения не будет.

"Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до момента, пока не будут обеспечены условия для возвращения", – сказал Улютин.

Ключевой фактор – безопасность на местах. Пока ее нет, принуждать людей возвращаться Украина не собирается.

Стороны затронули и другие вопросы:

легальной миграции;

интеграции украинцев на рынках труда ЕС;

сохранения человеческого капитала для будущего восстановления страны;

роль Центров единства как инструмента поддержания связи с украинцами за рубежом, о чем свидетельствует популярность первого Unity Hub в Берлине, который за две недели работы предоставил почти 500 консультаций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ООН оценивают количество украинских беженцев за рубежом в 5,9 млн человек, но после завершения войны вернуться могут лишь около 2 млн из них. В правительстве планируют поощрять их не индивидуальными выплатами, а развитием инфраструктуры и доступа к социальным услугам.

