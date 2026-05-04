Путин в одностороннем порядке объявил перемирие с 8 до 9 мая: в минобороны РФ пригрозили ударом по центру Киева

Министерство обороны РФ "в соответствии с решением верховного главнокомандующего", диктатора Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Видео дня

Объявление об этом ведомство сделало в понедельник, 4-го числа. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – написала пресслужба и пригрозила обстрелять Киев, если Силы обороны атакуют Москву 9 мая.

Агрессор пообещал "ответный удар"

В МО РФ подчеркнули, что российская армия "будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий".

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы... вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", – анонсировали в Кремле.

Пропаганда утверждает, что пока что подобного удара россияне не совершали "по гуманитарным соображениям".

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – заявили в министерстве обороны РФ, не дожидаясь ни ответа Украины на "перемирие", ни возможного обстрела Москвы.

Полный текст сообщения:

Что предшествовало

Ранее обстрелами Украине угрожал член комитета госдумы по обороне Андрей Колесник. Он утверждал, что россияне готовы нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве.

Перед этим президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что РФ будет проводить парад в своей столице, но без участия военной техники из-за страха украинских БпЛА.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые за много-много лет (с 2007-го. – Ред.), когда они не могут позволить себе присутствие военного оборудования на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Это показывает, что они уже не настолько сильны, как раньше", – сказал глава государства.

Отметим: от парадов и других мероприятий уже отказались в Самаре, Краснодарском крае, Калужской и Саратовской областях, на Белгородщине, Курщине, Брянщине, в Чувашии. В Санкт-Петербурге парад планируют провести, но в значительно сокращенном формате и также без техники.

4 мая стало известно, что празднование отменили в Воронеже. Местный губернатор Александр Гусев объяснил это "террористической угрозой в тылу".

С 5-го числа в Москве и Санкт-Петербурге на пять суток отключат мобильный интернет "в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий". Операторы уже разослали предупреждения клиентам.

Как писал OBOZ.UA, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает: то, что диктатор сам попросил о прекращении огня на 9 мая, является положительным сигналом для Украины. Ведь к этому главу Кремля вынудило не желание запылить войну, а все меньшая способность российской ПВО защитить территорию РФ от ударов украинских дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!