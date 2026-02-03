'Это было очень красиво': Трамп во время новой атаки РФ на Украину рассказал, как просил Путина не стрелять. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины во время периода аномальных холодов. По словам Трампа, российский лидер якобы согласился на такую просьбу.

Но самое главное то, что заявил он об этом именно в то время, когда Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. Об этом Трамп сказал во время общения с медиа.

Трамп отметил, что речь шла о чрезвычайно сильных, рекордных морозах, которые одновременно охватили как Украину, так и другие регионы. Он заявил, что лично попросил Путина воздержаться от обстрелов Киева и других городов и поселков в течение недели, и тот, по его словам, согласился.

"И из-за холода, чрезвычайного холода, у них то же самое, что и у нас. Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и поселки в течение недели во время этого. Это чрезвычайно. Это не просто холод, это чрезвычайный холод, рекордный холод. Там то же самое. Это большая непогода, худшая. И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и разные города в течение недели, и он согласился это сделать. И должен сказать вам, это было очень приятно", – хвастался Трамп, когда в Киев подлетали ракеты.

Он также добавил, что в Украине якобы были удивлены таким развитием событий, но в то же время "очень рады", учитывая сложную ситуацию и постоянную борьбу украинцев.

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами различных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

