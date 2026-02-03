'Действия России четко свидетельствуют о намерениях': Зеленский рассказал о просьбе Трампа воздержаться от ударов в течение недели

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров между украинской и американской сторонами Дональд Трамп просил воздержаться от ударов по энергетике на неделю. Однако российские войска уже нарушили эту просьбу, нанеся удары в ночь на 3 февраля.

Зеленский подчеркнул, что действия России четко демонстрируют ее намерения и отношение к Украине и ее гражданам. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Была просьба Президента Соединенных Штатов воздержаться от ударов по энергетике и инфраструктуре на время встреч наших переговорных команд. Президент Америки говорил, что надо воздержаться от ударов в течение недели. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне нарушили обещание", – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия или считает, что неделя – это всего четыре дня вместо семи, или делает ставку только на войну, ожидая наиболее холодные дни с морозами до -20°С.

"То, что Россия делает, всегда четко свидетельствует о намерениях. Мы считаем, этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия этого", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что удары по энергетике и инфраструктуре во время холодов направлены на то, чтобы лишить людей тепла и устроить блэкаут. Украина планирует контактировать с американской стороной по этому вопросу и ожидает активной реакции партнеров.

"Все видят погоду – наиболее сложные дни этой зимы сейчас, и именно удары по инфраструктуре, по нашей энергетике, чтобы лишить людей тепла и устроить блэкаут, – это настоящее отношение России ко всему происходящему. Будем контактировать с американской стороной по этому поводу. И я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о том, что происходит", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины во время периода аномальных холодов. По словам Трампа, российский лидер якобы согласился на такую просьбу. Но самое главное то, что заявил он об этом именно в то время, когда Россия в очередной раз массированно атаковала Украину.

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами различных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. После нескольких дней перерыва целью путинских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

