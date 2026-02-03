Страна ЕС изменила миграционную политику в отношении украинцев: что теперь ждет беженцев

Франция, принявшая десятки украинских беженцев, переходит к новой фазе миграционной политики. Акцент смещается с приема новых граждан на управление уже имеющимися миграционными сообществами – определение их статуса, обеспечение жилья, трудоустройства и интеграции.

Об этом сообщает RFI. Это следует из изменения работы центров приема беженцев из Украины.

Во Франции стало меньше беженцев из Украины

Всего в течение 2025 года во Франции было выдано 384 230 первых разрешений на проживание (почти на 11% больше, чем годом ранее). В частности, около 118 тыс. разрешений выдали на образовательных основаниях, а разрешений по гуманитарным причинам увеличилось на 65% – до 92,6 тыс. В то же время количество разрешений, выданных на трудовых основаниях, уменьшилось на 13%.

Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 ноября в целом в Евросоюзе (ЕС) было зарегистрировано 4,33 млн граждан Украины с временной защитой – это лишь на 0,7% больше, чем было в октябре. В частности, 51,17 тыс. из них нашли приют во Франции – за месяц их стало меньше на 835 человек.

"Статистика фиксирует стабилизацию и даже незначительное сокращение количества новых решений о временной защите во Франции, что соответствует общеевропейской тенденции уменьшения количества новоприбывших", – констатируют журналисты.

Условия для украинцев во Франции

ЕС официально продлил режим временной защиты для украинцев до марта 2027 года – это дает им право на проживание, доступ к рынку труда, образованию и базовой социальной помощи. Но на практике все больше украинцев сталкиваются во Франции с административными задержками, в частности при продлении документов в префектурах.

А из-за уменьшения потока новоприбывших изменился и режим работы основного центра первичного приема беженцев в Париже и регионе Иль-де-Франс. Что изменилось:

в первые два года полномасштабной войны, в 2022-2023 гг., система ориентировалась на массовый прием, экстренное размещение и быструю регистрацию ;

; теперь фокус сместился на сопровождение присутствующих лиц, административные консультации и перенаправление в префектуры ;

; структуры, созданные специально для приема украинцев, сократили объемы работы или прекратили прием новых заявлений ;

; возросла нагрузка на префектуры, где само продление временной защиты все чаще сопровождается длительным ожиданием записи и рассмотрения дел.

К чему следует готовиться украинцам

Из этих изменений следует, что время ожидания в префектурах в 2025-2026 годах значительно увеличилось. Теперь даже сроки формального продления европейского механизма защиты все больше зависят от административной способности на местах.

Это свидетельствует о переходе к новой фазе миграционной политики. Режим экстренного приема постепенно завершается, и страна переходит к долгосрочному управлению уже имеющимися миграционными сообществами.

Что это значит для украинцев? Акцент может сместиться с немедленной помощи на вопросы стабильности статуса, жилья, трудоустройства и фактической интеграции во французское общество.

Как уже сообщал OBOZ.UA, иностранцы, и в частности украинские беженцы, сталкиваются во Франции с засильем бюрократии, высокими налогами и небольшой зарплатной вилкой. Именно поэтому некоторые украинцы вынуждены искать другие страны для переезда.

