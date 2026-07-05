Трамп и Зеленский встретятся в кулуарах саммита НАТО: в Белом доме рассказали подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Эта встреча состоится на саммите НАТО в Анкаре (Турция).

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на информацию от высокопоставленного американского чиновника. Официального подтверждения этой встречи пока нет.

"Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским во время визита в Турцию на этой неделе на саммите НАТО, чтобы возобновить усилия по прекращению войны в Украине", – пишет издание.

Отмечается, что Трамп должен прибыть на саммит во вторник, 7 июля. Его первая встреча состоится с хозяином саммита, президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Президент США также встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и проведет пресс-конференцию.

Высокопоставленный чиновник США, который на условиях анонимности рассказал журналистам о поездке, заявил, что Трамп якобы встретится с Зеленским в среду, 8 июля, чтобы обсудить, "как мы можем прекратить войну".

"Ситуация наполе боя явно застыла за последние несколько месяцев, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса. Президент США чувствует настоятельную необходимость попытаться положить этому конец", – сообщил изданию источник.

По словам чиновника, Дональд Трамп также будет призывать союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону.

О возможной встрече президентов США и Украины в социальной сети X также написал американский журналист Алекс Рауфоглу.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита НАТО в Анкаре (Турция), который пройдет 7–8 июля, союзники якобы назовут Россию угрозой для евроатлантической безопасности, а также пообещают выделить Украине 140 млрд евро. Эту помощь разделят поровну и выделят по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах — но речь идет не о дополнительных средствах.

Как писал OBOZ.UA:

– США заявили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину, но ожидают более активного участия европейских союзников в обеспечении её потребностей. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности для Киева, которые союзники должны объявить во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

– 2 июля президент Владимир Зеленский заявлял, что надеется встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Североатлантического альянса.

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