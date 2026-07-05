"Россия хочет причинить еще больше зла и убить людей": Зеленский предупредил о подготовке Путиным нового массированного удара по Украине

Страна-террорист готовит новый массированный удар по Украине. Об этом свидетельствуют данные разведки. Российская Федерация своими атаками хочет причинить еще больше зла и убить людей.

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Об этом президент Владимир Зеленский предупредил в традиционном вечернем обращении. Он призвал всех в Украине быть осторожными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

"Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет причинить еще больше зла и убить людей. Отдельно – для партнеров: любая задержка с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot – это гибель людей, и это побуждает Россию продолжать войну", – добавил президент.

Президент отметил, что у мира есть необходимое количество и качество средств ПВО. Поэтому нужны соответствующие решения, чтобы обеспечить реальную защиту жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире.

"Пожалуйста, проявляйте активность в принятии решений и защищайте жизни. Ракеты для систем "Пэтриот" сейчас нужны не на складах, а в дивизионах "Пэтриот" в Украине. Спасибо тем, кто помогает реально. Слава Украине!" – добавил Зеленский.

Другие тезисы из обращения президента Украины

– Сегодня мы продолжили нашу работу, чтобы у нас была ПВО. Это фактически каждый день, абсолютно. Без перерыва. Это очень непросто. Нужно искать ракеты для ПВО, дополнительные системы. Особенно против баллистических ракет.

– За несколько дней мы уже связались с нашими партнерами – Нидерландами, Германией, Швецией, Францией и США. На этой неделе я поставил отдельные задачи МИД Украины, Министерству обороны и секретарю СНБО. Жду результатов. Сейчас всем должностным лицам нужно заниматься не абстрактными вещами, а вполне конкретными – ПВО для Украины, финансы для Украины, необходимые средства и решения для фронта, для устойчивости нашего государства.

– Следующие недели тоже будут важными в этом плане – мы готовимся к встречам и переговорам, к визитам партнеров в Украину. Ракеты для "Патриотов" – это приоритет, и, конечно, мы понимаем, что политической воли Соединенных Штатов Америки точно хватило бы, чтобы восполнить дефицит "Патриотов", но пока такой поддержки недостаточно. Будем убеждать по всем каналам. Спасибо всем, кто нам помогает.

– Также благодарен каждому партнеру, который вместе с нами участвует в дипломатическом процессе и думает, как заставить Россию все-таки перейти к соглашению. Нужно достойно закончить эту войну, закончить настоящим миром.

– Сейчас мы уже каждый день фиксируем результаты наших дальнодействующих санкций против России, а также санкций средней дальности. Важно, чтобы наши люди в Крыму и в других частях оккупированной территории Украины понимали: цель Украины – только в том, чтобы сделать продолжение оккупации для оккупанта максимально непосильным. И мы это делаем. Отмечу также наши операции против российской нефтяной отрасли. Им очень далеко до стабилизации, хотя они пытаются сейчас рассказывать что-то другое. Надо закончить эту войну, и только это может стать шагом к нормальной жизни.

– Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов – каждого и каждую, кто сражается ради Украины, и особенно на таких сложных участках, как Донецкая, Запорожская и Харьковская области. Продолжаются бои также и за Константиновку, которую Путин уже присвоил себе, но, разумеется, никогда не рискнет там появиться. Потому что на самом деле для него существуют только Москва, Петербург и резиденции. В этом и заключается величайший цинизм этой войны: человек, который опирается только на свой ближний круг, на Москву и на любимые резиденции, сжигает всё, до чего может дотянуться, и убивает даже своих же граждан по тридцать тысяч в месяц как минимум – просто чтобы он один не принимал решения о мире и в дальнейшем.

– В этом июне – тоже почти 30 тысяч подтвержденных поражений российских оккупантов на фронте – убитых и тяжелораненых. Первые по количеству поражений среди наших защитников – Центр спецопераций "Альфа" СБУ, – спасибо, воины! Будем обеспечивать больше средств для всех наших подразделений – от дистрайков до тех, что сосредоточены на средней дальности и на фронтовой обороне.

– Сейчас мы готовим и серьёзный разговор с нашими партнёрами о новых форматах санкций против России и мерах, которые могут ограничить российские доходы и способность вести войну. Украина видит эту перспективу, что можно сделать. Надо давить на Россию, чтобы наступил мир. Украина уже представила все предложения, все дипломатические варианты, и мы рассчитываем, что в течение предстоящих месяцев условия для достойного мира будут созданы либо силой, либо дипломатией. Спасибо всем, кто помогает!

– Поздравляю ВМС Украины с сегодняшним профессиональным Днём Военно-морских сил ВСУ! Спасибо вам, ребята. Спасибо за защиту Украины.

Стоит отметить, что Россия не прекращает наносить регулярные удары по территории Украины, унося жизни невинных людей. Только за неделю оккупанты направили на территорию нашего государства более 2 тыс. БПЛА, почти 2 тыс. КАБ и более сотни ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что критической проблемой для Украины является сбивание именно баллистических ракет.

Напомним, накануне Зеленский заявил о планах создать в море линию обороны из дронов-перехватчиков для защиты от воздушных атак. По его словам, дроны-перехватчики будут запускаться с различных платформ, в частности с морских беспилотников, при этом он отметил, что будущая система должна усилить защиту Одессы и всего южного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия работают над совместным проектом по созданию перспективной европейской системы противовоздушной обороны, способной перехватывать баллистические ракеты. Инициатива призвана не только усилить защиту Украины, но и заложить основу для формирования собственной антибаллистической обороны всей Европы, которой на данный момент фактически не существует.

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