«Заявления будут существенными»: Рютте и Витакер намекнули на хорошие новости для Украины на саммите НАТО в Анкаре

США заявили, что будут и впредь поддерживать Украину, но ожидают более активного участия европейских союзников в обеспечении её потребностей. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности для Киева, которые союзники должны объявить во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

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Об этом заявили представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами "Укринформа" в Брюсселе и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Берлине.

В частности, Витакер подчеркнул, что предстоящие заявления союзников будут весомыми:"Я думаю, что заявления США и союзников будут существенными. Я думаю, вы увидите, как все активизируются".

Новые сигналы

По словам американского дипломата, Вашингтон уже сделал для Украины больше, чем любая другая страна, однако рассчитывает, что европейские государства будут брать на себя все большую часть ответственности.

"Мы действительно работаем здесь вместе, чтобы поддерживать Украину, и в то же время ожидаем, что наши европейские союзники будут нести бремя войны на европейском континенте", – сказал Витакер.

В то же время он заверил, что изменения в подходе США не происходит.

"Мы будем продолжать делать то, что делаем, и ожидаем, что наши союзники присоединятся к нам в этих усилиях", – подчеркнул американский посол.

Помощь союзников

Витакер также напомнил об уже оказанной военной поддержке Украине. По его словам, в рамках программы PURL Соединенные Штаты продали союзникам по НАТО американские системы вооружения, которые впоследствии были переданы украинской стороне.

"Мы продали передовые системы американского производства, включая ракеты ПВО Patriot, PAC-3, на сумму более 6 миллиардов долларов нашим союзникам по НАТО, которые затем предоставили их Украине", – отметил он.

Долгосрочная поддержка

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются незаменимым партнером в вопросе обороны Украины. В то же время он отметил, что Европа уже значительно увеличила свой вклад как в финансовую помощь, так и в развитие оборонной промышленности.

"Европа массово поддерживает Украину финансово и в сфере оборонного промышленного производства. Посмотрите на Германию — на то, что она делает на двустороннем уровне, а также в рамках чешской инициативы по боеприпасам и других инициатив, а также инвестируя в оборонно-промышленную базу в Украине – это Европа. Но также и США. И нам нужны оба", – сказал Рютте.

По словам генсека Альянса, на саммите НАТО в Анкаре союзники подтвердят намерение обеспечить Украине стабильную и предсказуемую помощь в долгосрочной перспективе.

"На саммите НАТО в Анкаре на следующей неделе также будет идти речь о выполнении обязательств: об увеличении расходов на оборону, расширении оборонного производства и мощной поддержке Украины", – процитировала его пресс-служба НАТО.

Отдельно Мэтью Витакер заявил, что союзники намерены закрепить долгосрочные механизмы поддержки Украины.

"Следует ожидать долгосрочных устойчивых обязательств по поддержке Украины, которые помогут ей продолжать борьбу, удерживать достигнутый успех и в то же время дать понять России, что эту войну нужно прекратить", – заявил американский дипломат.

Перспективы мира

В то же время Витакер отметил, что пока не видит признаков готовности Украины и России согласиться на одинаковые условия мирного урегулирования.

"Но для танго нужны двое, как сказал наш президент. И, знаете, сейчас не похоже, что какая-либо из сторон в конечном итоге готова согласиться на одно и то же соглашение. И мы будем продолжать настаивать и продолжим переговоры", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон не использовал вовремя 910 млн долларов, выделенных на военную помощь Украине по программе USAI. В то же время это не означает, что средства были потеряны или помощь сократили. В соответствии с бюджетными правилами Минобороны США они могут быть использованы для выполнения уже заключенных контрактов.

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