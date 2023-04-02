Враг Украины и главная надежда московии республиканец Дональд Трамп может стать не только вторым в истории США "президентом с перерывом" (первым был в конце позапрошлого века демократ Гровер Кливленд с купюры $1000, которой фактически уже нет в обращении), но и первым экс-президентом США за решёткой.

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Упечь его могут за нецелевое расходование предвыборного фонда (на покупку молчания своей любовницы) через своего адвоката, причём Большое жюри присяжных суда Манхэттена в Нью-Йорке уже проголосовало за предъявление обвинения 45-му (и в будущем 47-му?) главе государства. Подробности более детальные — здесь, а от себя добавлю, что по американским законам арест не лишит его права снова избираться на первый пост в США, но несколько осложнит ему ведение избирательной кампании.

Будь это Украина, избрать главой страны человека из тюрьмы было бы в своё время мечтой громадного числа избирателей, но в Америке политические нравы несколько иные. Впрочем, и там "политическое преследование" любителя женщин и незаконных финансовых операций кого-то, возможно, подтолкнёт к голосованию за него, однако же может и затруднить финансовые вливания в Трампа, а также официальное его выдвижение Республиканской партией в качестве своего кандидата.

Республиканский избиратель боевит и агрессивен, но не чересчур шаловлив и не слишком эксцентричен, а наоборот — весьма консервативен. Президент из тюрьмы — явно не его фирменный стиль.

Полагаю, возможный арест Трампа сможет стать дополнительным шансом для 44-летнего дважды губернатора Флориды, победившего в своём штате совсем недавно с беспрецедентным полуторакратным (и полуторамиллионным) перевесом, — на республиканца Рона Десантиса, недавно резко изменившего свою международную позицию на проукраинскую и антипутинскую.

Если Десантис сумеет в это сложное для мира время качественно противопоставить себя Трампу как потенциального НОВОГО, НО МОЛОДОГО РЕЙГАНА, он не только станет республиканским кандидатом вместо зарешёченного 76-летнего Трампа, но и сможет выиграть президентские выборы у ещё более возрастного Байдена.

Ну а кроме того, достаточно вероятный арест Трампа был бы чрезвычайно символичен и сам по себе: путин — под ордером, а его главный заморский кореш — под арестом: что может быть великолепнее?! Дескать, каков Трампа друг — таков он и сам (ТРАМПампам)...

P. S. В ряде наших русскоязычных СМИ появилась странная информация о том, что Байден-де рекомендовал уволить арестованного в мордоре американского журналиста. Как я понимаю, тут всё дело в неправильном переводе с украинского: "звільнити" не так поняли. История похожа на хлопОк—хлОпок—бавовна. Не пользуйтесь автопереводчиком!