"Слоны" в американском политикуме, понятно, не "ослы", однако же работать с ними всё равно нужно.

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Повторно баллотируясь в губернаторы Флориды, Рон Десантис комплиментарно отозвался об Украине, приветствуя американскую помощь ей, и после оглушительной победы на выборах был сочтён у нас перспективным и прогрессивным республиканцем.

Затем он внешней политике США внимания почти не уделял — и Украине в том числе, в связи с чем в Украине его уже посчитали каким-то никаким.

Потом последовало внезапное резкое заявление в духе того, что у Америки есть дела поважнее, чем территориальный спор россии и Украины, после чего у нас его сочли предпоследней сволочью (последняя — Трамп).

И тут внезапно последовало новое заявление Десантиса с резкой критикой и россии в целом, и путина в частности, в котором он, оправдываясь, утверждал, что его не так поняли, а он просто не хотел бы, чтобы в Украине воевали лично американские солдаты, в остальном же, мол, поддержка полная, и в Украине его снова, хоть теперь уже и с опаской, назвали большим молодцом.

С учётом того, что политически юный 44-летний дважды губернатор Флориды Десантис является сегодня основным конкурентом Трампа перед "слоновьими" (то есть республиканскими) праймериз, нам чрезвычайно важно, кто же он на самом деле.

Считаю, что на самом деле он просто политик — народозависимый, как это и положено в демократической стране (в том числе республиканцам), и сам по себе не всегда принципиальный, если дело касается того, от чего он достаточно далёк, а внешняя политика для него именно такова.

Был пик общеамериканской поддержки Украины — он к ней с удовольствием присоединился. Пик миновал, и пошла рутина местной работы — он о ней ещё более радостно забыл, погрузившись не в принципиальное, а в провинциальное. Запахло президентскими выборами — он учёл, что среди родных республиканцев по стране в целом популярен пророссийский Трамп и стал повторять основные внешние трампизмы. Знающие люди объяснили ему, что из двух Трампов выберут настоящего — и ушлый флоридец оперативно смекнул, что надо чем-то отличаться, тут-то он и отличился возвратом к проукраинской позиции (очень удачно приурочив это к визиту в москву "краснотряпочного" для США главного китайца).

Нам надо с ними со всеми работать. Не целуя и не отпихивая. Но постоянно поясняя каждому — и перспективному, и никакому, и сволочи, и молодцу, что лишь поддержка Украины сделает его Президентом Главной страны мира. Потому что на то она и главная, что всё зависит именно от неё. Поможем определиться тем, кто ещё в сомнениях, слава Украине!