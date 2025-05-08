Трамп анонсировал, что скоро поговорит с Зеленским: все подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским после того, как Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о полезных ископаемых.

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Об этом Трамп сказал во время общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома 8 мая. Он отметил, что соглашение о полезных ископаемых было ратифицировано и одобрено законодательными органами Украины.

"Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, которое было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными органами. И мы ценим это", – сказал Трамп.

Он добавил, что "через некоторое время" ожидает телефонного разговора с президентом Украины.

В то же время Трамп не уточнил, какие именно темы собирается обсудить с Зеленским.

Кроме того, американский лидер объявил о "прорывной" торговой сделке с Великобританией.

Перед разговором с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп сказал, что окончательные детали будут прописаны в ближайшие недели, но, по его словам, сделка "так хороша" для обеих стран.

Напомним, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании в четверг 338 голосами ратифицировали соглашение с США об украинских недрах. Документ не требует изменений Конституции и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед Штатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая Трамп назвал допуск сборной РФ к чемпионату мира по футболу 2026 года "стимулом" для Москвы в заключении мира с Украиной.

Аналитики ISW в своем отчете о войне в Украине отметили, что администрация США наконец признала постоянную непреклонность РФ в отношении любого мирного соглашения. Страна-агрессор "слишком много просит" на переговорах, хотя ее армия уже давно истощилась, чтобы продолжать вооруженную агрессию.

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