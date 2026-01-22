'Тот, кто говорит, что между нами большой океан, не понимает истории': сенатор-республиканец Том Тиллис указал на ошибку США в отношении России. Видео

Представление о безопасности США из-за географической удаленности является ошибочным. Соединенные Штаты должны проявлять лидерство и инвестировать в развитие Североатлантического альянса. Именно такая позиция может сдержать амбиции России и повлиять на глобальную безопасность.

Американский сенатор-республиканец Том Тиллис выступил с этими словами во время Украинского завтрака, который состоялся в Давосе в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума. В своем выступлении политик прямо обратился к участникам мероприятия и очертил видение роли США в мире.

В частности, сенатор заявил: "В течение 30 дней президент России позволил систематические похищения, пытки, изнасилования и убийства людей в пригороде, расположенном всего в 30 минутах езды от Киева. Именно это этот жестокий диктатор России делал с бедными невинными мирными жителями Бучи. Тот, кто говорит, что у нас есть большой океан, который нас защищает, не понимает истории".

Он также обратил внимание на взаимосвязь действий России и позиции Китая. По словам Тиллиса, Си Цзиньпин внимательно следит за действиями Владимира Путина и ожидает ошибок Запада, но ситуацию еще можно изменить.

НАТО как опора

В своем выступлении сенатор подчеркнул, что семья демократических государств в составе НАТО должна оставаться сильной. Он отметил, что Соединенные Штаты должны брать на себя обязательства перед Альянсом и развивать его, а не дистанцироваться.

Тиллис назвал НАТО самой важной договорной организацией в истории мира. По его словам, именно Альянс стал причиной относительного мира в течение последних 80 лет. И, как он заметил, если США хотят и в дальнейшем сохранять мир, процветание и распространение демократии, Америка должна оставаться лидером.

Политический контраст

Заявление Тиллиса прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о войне России против Украины. Ранее Трамп в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют прямого отношения к этой войне и возложил ответственность за мирное урегулирование на Европу и НАТО.

Трамп объяснил свою позицию географической удаленностью США, отметив, что между Америкой и Европой есть большой океан. Именно эту логику Том Тиллис в своем выступлении фактически поставил под сомнение.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 22 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо", и обратился к российскому диктатору: "Сообщение Путину: война должна закончиться".

– После этого украинский президент выступил на Всемирном экономическом форуме, упрекнув Европу в пассивности и призвав "остановить этот "день сурка". Он пояснил: "Именно так мы сейчас живем. Это наша жизнь. Год назад здесь я завершил свою речь в Давосе словами: "Европа должна знать, как защитить себя". Прошел год. Ничего не изменилось".

