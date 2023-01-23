СНБО запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях, – Зеленский

Украинские чиновники больше не смогут ездить за границу на отдых и с какой-либо другой негосударственной целью. Соответствующее решение принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом в понедельник, 23 января, во время вечернего обращения к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Решение СНБО касается всех чиновников центральной и разных других уровней местных властей.

В частности, речь идет о правоохранителях, депутатах, прокурорах и всех других должностных лицах, которые должны быть в Украине и работать в интересах нашего государства.

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства ввел в действие решение СНБО, подписав соответствующий указ №27/2023. Документ вступает в силу с дня его опубликования.

Теперь перед Кабинетом министров стоит задача разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием для этого могла быть только реальная служебная командировка. Она должна быть выполнено в течение пяти дней.

Служба безопасности Украины должна принять меры относительно проверки законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде граждан за пределы Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему "Шлях".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский анонсировал решение относительно украинских чиновников, фигурантов дел о государственных закупках для военных и энергетики. Он подчеркнул, что информация, которая привлекла внимание общества, будет детально проанализирована, государство предпримет все необходимые шаги.

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