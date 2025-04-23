Территориальная целостность Украины является требованием Европы: у Макрона сделали заявление на фоне переговоров в Лондоне

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно территориальных уступок в войне РФ против Украины. В ведомстве заявили, что Европа потребует уважения к территориальной целостности Украины в любом мирном договоре.

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Такое заявление в среду, 23 апреля, в канцелярии Макрона озвучили агентству AFP. "Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления – очень важные требования для европейцев", – сказали у президента Франции.

В ведомстве добавили, что "любое мирное соглашение относительно прекращения развязанной Россией войны должно включать уважение к территориальной целостности Украины".

Заявление Франции прозвучало после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что Украина и РФ якобы "должны будут отказаться от части территорий, которыми сейчас владеют".

По его словам, пора "для них либо сказать "да", либо для США – отойти от этого процесса".

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 23 апреля, в Лондоне планировались переговоры с участием руководителей МИД Украины, США, Франции, Германии и Британии, однако глава Госдепа США Марко Рубио отменил участие в переговорах в Лондоне. Вашингтон на встрече будет представлять только спецпосланник Кит Келлог.

В МИД Британии заявили, что переговоры министров МИД в Лондоне не состоятся, однако будут продолжаться на уровне должностных лиц в закрытом формате, без участия прессы. Великобритания остается "абсолютно преданной" достижению справедливого мира в Украине. Нынешние переговоры в Лондоне посвящены тому, как "покончить с незаконным вторжением Путина", заявил спикер британского правительства.

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