'Нужно положить конец незаконному вторжению Путина': у Стармера сделали заявление на фоне переговоров в Лондоне

Великобритания остается "абсолютно преданной" достижению справедливого и продолжительного мира в Украине. Нынешние переговоры представителей ЕС, США и Украины в Лондоне посвящены тому, как "покончить с незаконным вторжением Путина".

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Об этом в среду, 23 апреля, заявил спикер премьер-министра Великобритании Кира Стармера после того, как государственный секретарь США Марко Рубио отменил свое участие в сегодняшних переговорах в Лондоне, передает The Guardian.

На вопрос, разочарован ли глава британского правительства таким решением Рубио, спикер ответил, что в среду "состоятся содержательные технические встречи между представителями Европы, США и Украины относительно того, как остановить боевые действия и положить конец незаконному вторжению Путина".

Спикер добавил, что руководитель МИД Великобритании Дэвид Лэмми накануне провел "продуктивный телефонный разговор" с Рубио, во время которого тот подтвердил, что Соединенные Штаты "с нетерпением ждут содержательных и положительных технических встреч в Лондоне сегодня".

"Как вам известно, мы остаемся абсолютно преданными делу достижения справедливого и продолжительного мира в Украине и эти переговоры являются важной частью этого процесса", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля в Лондоне планировались переговоры с участием руководителей МИД Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, однако министерство иностранных дел Британии впоследствии заявило о переносе встречи.

Перед этим глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили участие в переговорах в Лондоне. Вашингтон на встрече будет представлять только спецпосланник Кит Келлог.

Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня. Глава государства подтвердил, что Киев будут представлять четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".

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