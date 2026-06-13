"Тема не новая": в МИД отреагировали на манипуляции вокруг финансирования США биолабораторий в Украине

Украина никогда не вела деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия. Отдельные международные программы сотрудничества в сфере биобезопасности и общественного здравоохранения предусматривают обычную гражданскую деятельность, которая никоим образом не связана с военными целями и соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. На официальном сайте 13 июня пресс-служба отреагировала на очередную волну манипуляций вокруг "деятельности биолабораторий" в нашей стране.

"В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", – указали дипломаты.

На протяжении многих лет Киев и Вашингтон сотрудничали в сфере биобезопасности, но эта деятельность была направлена исключительно на укрепление возможностей системы общественного здравоохранения (СОЗ), эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биозащиты и безопасности. Речь идет именно о гражданских программах.

Лабораторные учреждения, участвовавшие в этих проектах, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями СОЗ, ветеринарной медицины и других научных учреждений.

В министерстве напомнили, что тема вымышленных украинских "лабораторий по разработке биологического оружия" не новая – РФ использовала ее в своей пропаганде много лет. В то же время все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне.

В 2022 году по требованию Российской Федерации, в соответствии со статьей V КБТО, был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции. Украина предоставила все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации. По результатам консультаций обвинения в "разработке биологического оружия" не нашли никакого подтверждения .

. Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совбеза ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые Российской Федерацией утверждения.

В декабре 2023-го Киев официально подтвердил свою позицию на встрече государств-участников КБТО, подчеркнув, что консультативный процесс в прошлом году исчерпывающе рассмотрел обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции.

"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", – подытожили в МИД.

Что предшествовало

12 июня директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала новые рассекреченные документы о сети биологических лабораторий, действовавших в более чем 30 странах мира. Среди них упоминается и Украина.

Габбард (которая уйдет в отставку 30 июня) сделала акцент на том, что часть таких исследовательских учреждений финансировали американские налогоплательщики. Примечательно, что на карте, опубликованной Разведывательным сообществом Соединенных Штатов, есть ряд грубых географических неточностей.

Как писал OBOZ.UA, директор Нацразведки США Тулси Габбард покинет свой пост 30 июня 2026 года. Президент Дональд Трамп уже определил ее временного преемника – исполняющим обязанности главы ведомства станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

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