Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала новые рассекреченные документы о сети биологических лабораторий, действовавших в более чем 30 странах мира. Среди них упоминается и Украина.

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Публикацию документов 12 июня осуществил Офис директора Национальной разведки США. В заявлении ведомства отмечается, что после нескольких месяцев изучения архивов и материалов разведывательного сообщества были выявлены новые сведения о финансировании более 120 биолабораторий в разных странах мира.

Также были обнародованы ранее засекреченные материалы, касающиеся истории, мест расположения и финансирования этих объектов. По утверждению американской разведки, часть таких лабораторий финансировалась за счет налогоплательщиков США, а информация о масштабах программы долгое время не была доступна общественности.

Что заявили в разведке

По данным американской разведки, некоторые лаборатории, получавшие финансирование от правительства США, работали с опасными и высококонтагиозными патогенами. В документах указано, что часть исследований могла включать так называемые работы по усилению функций патогенов (Gain-of-Function).

Отдельно упоминается Украина. В рассекреченных материалах говорится, что одна из лабораторий, финансируемая США, могла хранить опасные патогены и подвергалась риску захвата, повреждения или атаки в условиях российско-украинской войны.

Детали обнародованных материалов

В заявлении директора Национальной разведки США говорится, что информация о существовании и финансировании части биолабораторий якобы скрывалась от американского общества. Также утверждается, что людей, которые поднимали этот вопрос публично, отдельные чиновники и представители власти обвиняли в распространении ложной информации.

"Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, которое могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые специалисты в области здравоохранения и отдельные представители команды национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании биолабораторий, которые финансировались и поддерживались США", – заявила Габбард.

В ведомстве также сообщили, что разведке поручено усилить сбор информации о деятельности таких лабораторий за рубежом. По словам чиновников, уже получены новые сведения о клинических испытаниях, проводимых на отдельных объектах, что вызвало дополнительные вопросы этического, финансового и безопасности характера.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время слушаний в Сенате у Габбард спросили, кто несет ответственность за войну в Украине, и она ответила: "Путин начал войну в Украине". При этом её возмутил вопрос о её отношении к России.

Также Тулси Габбард заявила о том, что "США много лет провоцировали Путина", и что в Украине есть 25 опасных биолабораторий, которые якобы могут выпускать смертоносные патогены.

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