'Там другая ситуация': Гегсет признал, что США передали на Ближний Восток системы ПВО, которые предназначались для Украины. Видео

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил перемещение американских компонентов систем противодействия беспилотникам, предназначавшихся Украине. ПВО было отправлено на Ближний Восток.

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Об этом глава Пентагона заявил в эфире Fox News, ссылаясь на свои показания в Конгрессе США на этой неделе. Он добавил, что "такие небольшие беспилотные системы могут представлять большую угрозу".

"Один из вопросов был о том, перевели ли вы часть своих систем противодействия беспилотным летательным аппаратам из Украины на Ближний Восток. Я ответил, что да", – заявил Пит Хегсет.

Глава Пентагона объяснил это необходимостью "использовать все имеющиеся ресурсы для защиты наших людей в этом регионе и во всем мире, потому что сегодня ситуация в области обороны изменилась".

Ранее стало известно о том, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет к противовоздушной обороне, которые предназначались для Украины. О соответствующих поставках договаривались с администрацией президента США Джо Байдена.

Как писал OBOZ.UA, американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить его законопроект о санкциях против РФ. Белый дом стремится наладить отношения с Кремлем вместо наказания за войну против Украины, отметили в The Wall Street Journal.

Напомним также, в Польше недалеко от границы с Украиной нашли зенитные комплексы в контейнерах, которые никто не охранял. Предварительно, эту планировалось продать Украине, но по какой-то причине этого не было сделано.

Накануне в Минобороны информировали, что Украина предложила Франции совместно производить системы ПВО. Министры обороны обеих стран обсудили участие французских компаний в производстве беспилотников для ВСУ.

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