Администрация Трампа давит на Сенат, чтобы смягчить законопроект с санкциями против России – WSJ

Администрация Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить его законопроект о санкциях против России. Белый дом стремится наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы наказать ее за вторжение в Украину.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на собственные источники, а также на слова ведущего соавтора законопроекта сенатора Ричарда Блюменталя.

Ключевое положение законопроекта, который поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение санкций против высокопоставленных российских чиновников и стратегических секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой (введение 500% пошлины).

По мнению Трампа, это может повредить его цели восстановить отношения между США и Россией, которую он пытается совместить с мирным урегулированием войны.

Источники издания в Конгрессе рассказали, что за последние недели представители Белого дома "без привлечения дополнительного внимания" связались с офисом Грэма и призвали его смягчить свой законопроект. Они предложили добавить в документ исключения, которые позволили бы Трампу выбирать, против кого и чего вводить санкции.

Также Грэму предложили заменить слово shall ("должен") на may ("может") везде, где оно встречается в тексте законопроекта, устранив таким образом обязательный характер документа.

Издание отметило, что любая администрация требует изменений в "громкие" законопроекты. Однако, по словам собеседников, отмена обязательного характера документа сделает законопроект Грэма "беззубым".

Сенатор Ричард Блюменталь, который является ведущим соавтором законопроекта Грэма от Демократической партии, подтвердил проведение частных консультаций с Белым домом, но отказался комментировать их суть.

В свою очередь Линдси Грэм публично заявил, что планирует скорректировать законопроект, в частности добавить формулировку, которая позволит освобождать от санкций страны, предоставляющие военную или экономическую помощь Украине. Такая поправка направлена на защиту европейских союзников Украины от 500%-х пошлин, которые, согласно законопроекту, должны быть наложены на импорт из любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие энергоносители.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат по давлению на Россию, которая продолжает войну в Украине.

По словам главы государства, сейчас американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

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