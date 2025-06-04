В Польше возле границы обнаружили спрятанные зенитные установки, которые должны были передать Украине – СМИ

На территории аэроклуба в городе Ляшки (Польша) недалеко от границы с Украиной нашли зенитные комплексы в контейнерах, которые никто не охранял. Предварительно, эту технику частная компания намеревалась продать Украине, но по какой-то причине этого не сделала.

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Как передает RMF FM, контейнеры нашли сотрудники Центрального полицейского бюро расследований, действующие по распоряжению окружной прокуратуры. В мае этого года в Польше началось расследование всех обстоятельств случившегося.

Речь идет о ненадлежащем обращении с оружием и боеприпасами со стороны одной из частных компаний.

По данным СМИ, эта компания должна была перевезти зенитки на территорию Украины. По пока что неустановленным причинам этого не произошло, и техника осталась в ангаре недалеко от госграницы.

У корреспондента RMF FM есть информация, что некоторое время ангар охранялся, но потом военная техника осталась без присмотра.

На странице в X (Twitter) Министерства национальной обороны Польши сообщается, что зенитные системы не принадлежат армии или государственным службам.

Известно, что зенитки – собственность частной компании, имеющей лицензию на торговлю оружием. Это подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

Он сказал, что на складе было найдено "зенитное оружие, какие-то пусковые установки", и они предназначались Силам обороны Украины.

"Склад не был под охраной, что является скандалом. Этот тип оружия должен храниться должным образом и находиться под надзором", – подчеркнул Добжиньский.

Позже прокуратура выступила с заявлением, в котором подтвердила начатое 27 мая 2025 года расследование по статье 263 § 3 Уголовного кодекса Польши (предоставление или передача оружия/боеприпасов несанкционированному лицу).

"Проводятся мероприятия по установлению источника [военной техники] и получателя. На месте проводятся мероприятия с участием экспертов Военного института технологий вооружения", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA:

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