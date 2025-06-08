США передали на Ближний Восток 20 тыс. ракет ПВО, которые предназначались для Украины, – Зеленский

США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет к противовоздушной обороне, которые предназначались для Украины. О соответствующих поставках договаривались с администрацией президента США Джо Байдена.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 июня, в интервью ABC News. По его словам, речь идет о ракетах против "Шахедов".

Зеленский, в частности, подтвердил информацию, которую на днях озвучили СМИ.

"Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами". Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", – рассказал он.

Глава государства добавил, что договоренности по указанному проекту были достигнуты еще при президентстве Байдена.

"Это было недорого, но это особая технология", – сказал президент, подчеркивая значение этих поставок для обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма с мягчить его законопроект о санкциях против РФ. Белый дом стремится наладить отношения с Кремлем вместо наказания за войну против Украины, отметили в The Wall Street Journal.

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